Фінляндія знову закрила кордон із Росією

Влада Фінляндії знову закрила кордон із Росією – наступного дня після відкриття двох прикордонних пунктів.

Роботу пунктів пропуску Ваалімаа і Нійрала відновили вранці 14 грудня, 15 грудня о 20:00 їх знову закрили. Влада пов’язує це з черговим напливом мігрантів.

За даними влади, 15 грудня понад 200 осіб попросили притулку у Фінляндії до того, як кордон знову закрили.

В уряді Фінляндії звинуватили російську владу в тому, що вона відразу після тимчасового відкриття двох прикордонних переходів знову почала сприяти шукачам притулку.

Наприкінці листопада прем’єр-міністр Петтері Орпо оголосив, що Фінляндія до 13 грудня закриває всі пункти перетину на кордоні з Росією. За його словами, прийом заяв на надання притулку в країні буде відкритий лише в аеропортах і морських портах.



Фінляндія також встановила подвійні загородження на пунктах пропуску на кордоні з Росією, щоб уникнути нелегальної міграції.

Фінська влада вважає, що ситуація з напливом мігрантів «не могла виникнути сама собою»: на їхню думку, Росія допомагає цим мігрантам, зокрема з Іраку, Сирії, Сомалі, перетинати кордон і тим самим створює загрозу національній безпеці Фінляндії. Москва називає заяви фінської сторони провокаційними.

Аналогічна міграційна криза вже була в 2021 році, коли тисячі мігрантів з країн Африки та Близького Сходу намагалися з території Білорусі потрапити до Польщі та далі – до інших країн Євросоюзу.