Цього тижня Фінляндія відкриє два КПП на кордоні з Росією 

Влада Фінляндії заявила про відкриття двох контрольно-пропускних пунктів на кордоні з Росією з 14 грудня – йдеться про КПП «Ваалімаа – Торфяновка» та «Нієрала – Вяртсиля», повідомив прем’єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо. Ці пункти працюватимуть до 14 січня 2024 року. Їх вважають найбільш відповідними як пасажирським, так і вантажним перевезенням.

Рішення про закриття всіх пропускних пунктів на сухопутному кордоні з Росією уряд Фінляндії ухвалив 28 листопада. Прийом заяв на надання притулку у Фінляндії наразі здійснюється в аеропортах та морських портах. При цьому залізничне сполучення між Фінляндією та Росією продовжується через залізничну станцію Вайніккала.

22 листопада уряд Фінляндії вирішив закрити всі КПП на фінсько-російському кордоні, крім північного КПП «Рая-Йоосеппі». Через різке збільшення потоку мігрантів влада Фінляндії в ніч на 18 листопада закрила чотири контрольно-пропускні пункти на південній ділянці кордону з РФ.

Фінська влада вважає, що Росія допомагає мігрантам перетинати кордон і тим самим створює загрозу національній безпеці Фінляндії. Лише у листопаді через східний кордон до Фінляндії прибули понад 500 біженців з Іраку, Сирії, Сомалі. Москва заявляє про порушення прав десятків тисяч громадян двох країн та називає заяви фінської сторони «провокаційними».

У жовтні два КПП повністю закрила Латвія. Можливість закриття кордонів розглядають також Норвегія та Естонія.