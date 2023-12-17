«Диктаторські маніпуляції»: обіцянки Путіна окупованим територіям. Чого насправді чекати?

Що сказав президент Росії Володимир Путін про війну і окуповані території під час своєї пресконференції? Чи справді Росія буде вкладати кошти у розвиток захоплених регіонів? Чому Путін знову заявив про те, що південь України був начебто проросійським і що на це відповідають історики? Про все це – в матеріалі проєкту Радіо Свобода «Новини Приазовʼя».

Президент Росії Володимир Путін 14 грудня провів «пряму лінію» разом із пресконференцією за підсумками року. Одне з перших питань, яке поставили російському президенту, стосувалося війни проти України і того, коли буде мир. Путін відповів, що мир прийде тоді, коли Росія досягне своїх цілей, і що вони не змінюються. Це «демілітаризація та денацифікація України та її нейтральний статус».

14 грудня провів «пряму лінію» разом із пресконференцією за підсумками року. Одне з перших питань, яке поставили російському президенту, стосувалося війни проти України і того, коли буде мир. Путін відповів, що мир прийде тоді, коли Росія досягне своїх цілей, і що вони не змінюються. Це «демілітаризація та денацифікація України та її нейтральний статус». У продовження теми з’явилося питання про подальше залучення росіян у війну, а саме про можливість другої хвилі мобілізації. На що Путін сказав, що на сьогодні у цьому немає потреби.

Що стосується окупованих територій України, президент Росії заявив, що Москва щороку вкладатиме трильйон рублів у ці регіони. А цього року вони начебто заплатили до російського бюджету 170 млрд рублів. «Економіка окупованих регіонів нібито відновлюється», – сказав Путін.

«Пропагандистські заяви»

Депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань вважає, що заяви про вкладення грошей у розвиток окупованих територій носять пропагандистський характер, оскільки цього року ресурсів не вистачало навіть на фінансування так званої бюджетної сфери та соціальних виплат.

«Вони відкатували фінансування окупованих територій цей рік, що минає. І як ми бачили, не вистачало тих грошей, які вони планували минулого року на цей рік. Були затримки виплат, у тому числі, соцвиплат і зарплат. З тих напрямків, які вони обкатували, це дотації аграрним підприємствам і вони зараз фінансують певну суму на 1 га пільгового кредитування для аграріїв. Вони розглядають там запуск підприємництва, тому що розуміють, що ситуація на окупованих територіях – це гуманітарна прірва. Саме тому, я так розумію, вони більше будуть перейматися створенням робочих місць», – припускає депутат.

Надходження до російського бюджету, про які згадав Путін, забезпечують ті підприємці, що перереєструвалися і працюють в окупації за російським законодавством, зазначив він. Також Росія отримує податки від компаній, які окупаційна влада відібрала у їхніх законних власників.

«Минулого року окупанти не брали плату за електрику, за газ, в тому числі з населення і з підприємств. То вже цього року вони анонсували, що за електрику і газопостачання треба буде сплачувати. І відповідно, можливо ці гроші вони вже нараховують як гроші до державного бюджету і відповідно ПДВ», – зауважив Хлань.

З огляду на бойові дії і окупацію Росією частини південних територій України, редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення чи незалежно їх перевірити.

«Доходи з оборонки»

Економіст та підприємець із Росії Дмитро Потапенко розповів, що основну частину надходжень до російського бюджету з окупованих територій забезпечують підприємства, які, так чи інакше, пов'язані з оборонною сферою.

«Цифра може бути реальною, оскільки на території, відповідно, відбувалося будівництво, десь прокладання комунікацій. Там були компанії, які це все робили, будувалися споруди, це податки з податків. Швидше за все, це міністерство оборони працювало, але все одно там в основному будівництво було.

Навіть коли ви будуєте споруду фортифікації, в будь-якому бюджеті будь-якої країни, будь-якої з країн світу, це проходить за статтею будівництва. Зрозуміло, що це, як правило, стосується військового бюджету, так само, як, якщо у вас там працюють госпіталі та працюють медичні лікарі, їм виплачується зарплата, з неї виплачуються податки», – каже співрозмовник.

«Трильйон рублів на окуповані регіони»

Росія зможе вкладати в окуповані регіоні 1 трильйон рублів, втім, це, скоріше за все, в межах витрат на оборону, каже економіст.

У Російській Федерації всього сім регіонів є донорами, решта є дотаційними

«Трильйон – це цілком допустима цифра. Тут треба просто порівняти з Кримом, в який вкладалося, при тому, що там не було бойових дій, 400 мільярдів рублів щороку. А от вже у що вкладатимуться ці гроші, чи це буде, наголошую, бюджет розвитку чи оборони, там зовсім в іншому питання. Воно не пов'язане із сумою. Питання, чи можливо звідти одержувати якусь прибуткову частину. З огляду на бюджетне фінансування, у Російській Федерації всього сім регіонів є донорами, решта є дотаційними. Тому тут одним більше, одним менше, фундаментально це ні на що не впливає», – пояснює Потапенко.

Він вважає, що Росія не буде фінансувати розвиток окупованих територій і пояснив, чому так вважає.

Зокрема, він наголошує на тому, що не варто розраховувати на рекреаційний розвиток новоокупованих територій, оскільки у РФ достатньо інших курортів у Краснодарському краї, а також в окупованому Криму. Крім того, є фактор війни, яка, за прогнозом економіста, триватиме ще як мінімум кілька років.

«Диктаторські маніпуляції»

Під час пресконференції Володимир Путін знову заявив, що росіяни і українці начебто один народ, а також те, що південь і схід України нібито завжди були проросійськими.

Ці слова Путіна ми попросили прокоментувати українського історика і військовослужбовця Олександра Алфьорова. Він назвав Путіна «відмінним маніпулятором».

«Звідки ці тези беруться? Насправді це дуже давня теза, яка почала поширюватися ще в часи Російської імперії – про те, що існує держава, існує великоросійський імператор і в цій державі існує три гілки одного народу – великороси, новороси та білоруси. І якраз ця теза в ідеї концепції Російської імперії почала розквітати в середині 19-го сторіччя, намагаючись прибрати в цілому значимість українців з історичної площини, для того, щоб будь-яким чином та будь-якими засобами довести те, що Київ – столиця Русі, що Київ є ніщо інше, як надбання трьох народів та надбання старшого великоросійського народу», – пояснює Алфьоров.

Історик вказує на те, що говорячи про східні та південні землі України, Путін звертає увагу на те, що це були «ісконно руські землі». Проте він замовчує, яким чином вони потрапили до Російської імперії, до якої він апелює.

Путін не говорить, що ці землі, як Слобожанщина чи Донеччина, були заселені українцями, чи південні краї були заселені українцями

«Він не говорить, ким ці землі були заселені. Він говорить, що певний період ці землі належали до кордонів Російської імперії. І от якраз в цьому є основна його маніпуляція, що він не говорить, що ці землі, як Слобожанщина чи Донеччина, були заселені українцями, чи південні краї були заселені українцями, це була зона впливу української культури і домінації української культури та домінації українського етносу. Путін є яскравим представником цих диктаторських маніпуляцій, тому що він грає на полі мінімальних знань росіян про свою історію, а більше знань про образ цієї історії.



На думку Алфьорова, Путін намагається легалізувати присутність російських окупаційних військ на території східних та південних областей України. І саме через свої історичні маніпуляції хоче отримати підтримку надалі, каже він.

«Ідея Новоросії не померла»

Історикиня і політологиня із Криму Євгенія Горюнова вважає, що загалом пресконференція Путіна була спрямована виключно на російського глядача, якому потрібно розповідати про якісь перемоги.

«Це лунає серед інших російських політиків, громадських діячів, на цих ток-шоу, які вони проводять. Лунає думка про те, що треба не тільки цю частину, яка є, втримати, а треба ще і Миколаїв, і Одесу, і Харків, і Дніпро захопити. Тобто фактично всі ці плани, які в них були ще у 2014 році щодо створення Новоросії. Хочуть взяти все це під свій контроль і відповідним чином реалізувати оцей проєкт, який вони не забули, вони його все ж таки продовжують якимось чином використовувати – проєкт Новоросії», – переконана Горюнова.

Населення Росії не переймається тим, що гроші, які підуть на фінансування окупованих територій, можна було би вкласти у розвиток російських регіонів, зазначила політологиня: «Вони (росіяни) продовжують жувати оцю жуйку, яку їм дають і продовжують розповідати про «визволення території, про захист Росії на території України», ну, якусь таку маячню».



На окупованій частині півдня України Росія стикнулася з дефіцитом населення, тому буде продовжувати переселяти туди своїх жителів, додала Горюнова.

«На цих територіях дійсно не вистачає кадрів, це дуже серйозна проблема для росіян, тому що вони, знову ж таки, як і в Криму, починають реалізувати цю практику переселення, і про це якраз Путін казав – про те, що там буде іпотека дешева, там буде багато чого іншого для тих, хто буде переїжджати на ці території. Тому що, дійсно, територія ця спустошена, дуже багато населення виїхало з цих територій, там залишилися практично тільки пенсіонери. Тому там потрібні люди, які будуть працювати відповідним чином, і вони будуть завозити їх з території Росії», – зазначила вона.

Німецьке видання Bild пише, що Росія планує захопити всю територію Донецької та Луганської областей і до річки Оскіл у Харківській області до кінця 2024 року, а значну частину Запорізької, Дніпропетровської та Харківської областей, включно з Харковом і Запоріжжям – у 2025 та 2026 роках.

Від 24 лютого 2022 року триває масштабна агресія Росії проти України. Російські війська на цей момент окуповують частини Донецької, Луганської, Запорізької, Херсонської областей та Крим.