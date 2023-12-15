РФ планує захоплювати нові українські міста. Що каже українська розвідка?

- Росія планує до 2026 року захопити Харків, Дніпро та Запоріжжя. А новою лінією фронту, за планами Кремля, має стати річка Дніпро. Цими даними ділиться військовий аналітик Юліан Рьопке з посиланням на власні джерела у розвідці. Подробиці матеріалу – у німецькому виданні Bild. На що розраховує російська влада? Чи може Путін втілити новий план? Як діятиме армія РФ? Які дані в української розвідки?
- Чи готові країни заходу до реальної війни з Росією Інтерв’ю із Вадимом Пристайком, послом України у Великій Британії донедавна.
- Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан наклав вето на рішення Євросоюзу про виділення Україні економічної допомоги в розмірі 50 мільярдів євро. Утім, МЗС України переконане: рішення ЄС про 50 млрд євро для України «принципово ухвалене». Чи так це? Що буде із допомогою ЄС для України? Подробиці з Брюсселю.
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