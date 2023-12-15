РФ планує захоплювати нові українські міста. Що каже українська розвідка?

«Гроші на ЗСУ»: під стінами КМДА проходить акція на підтримку армії

Учасники акції вимагають, щоб бюджетні кошти, виділені на ремонт парків, скверів, та інших інфраструктурних проєктів, перенаправили на ЗСУ і, відповідно, внесли правки в бюджет на 2024 рік.