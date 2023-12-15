Путін хоче завоювати Харків, Дніпро, Запоріжжя: висновки із пресконференції президента Росії

Росія атакує українські міста

По декілька тривалих повітряних атак українського тилу на добу...Атакували ракетами та дронами, використовували фальшиві цілі. Повітряну тривогу в Україні напередодні оголошували кілька разів. У Повітряних силах відзвітували: знищили ракету «Кинджал» на Київщині!

Це нова тактика Росії? Які загрози? Які наслідками атак?

Значення початку переговорів про вступ до ЄС

Європейська рада вирішила розпочати переговори про вступ України та Молдови до Європейського союзу. Рішення у Києві називають історичним. Наскільки тривалим лишається шлях України до повноправного членства у ЄС?

Росте кількість українців, які готові до територіальних поступок для завершення війни. Зеленський: категорично проти

За останні півроку зросла кількість українців, які готові до територіальних поступок для завершення війни, − від травня до грудня ця кількість зросла на 9 відсоткових пунктів. Про це твердять дані опитування Київського міжнародного інституту соціології.

Як ставитись до таких змін у настроях суспільства?

Путін говорив 4 години. Згадав Кринки і не згадав Авдіївку

Путін знову сказав, що частина територій України, попри міжнародне законодавство, мають належати Росії. Без контактів із західними лідерами обійдеться. А мир буде тоді, коли армія РФ досягне своїх цілей, які не змінюються. Це дуже короткий перелік відповідей російського президента Путіна, який провів одночасно прес-конференцію і пряму лінію за підсумками року – уперше з початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Наскільки сказане російським президентом відповідає дійсності та як до його тез ставляться експерти?

Про це і не тільки дивіться у програмі Свобода. Ранок: