Путін хоче завоювати Харків, Дніпро, Запоріжжя: висновки із пресконференції президента Росії

- Росія атакує українські міста
По декілька тривалих повітряних атак українського тилу на добу...Атакували ракетами та дронами, використовували фальшиві цілі. Повітряну тривогу в Україні напередодні оголошували кілька разів. У Повітряних силах відзвітували: знищили ракету «Кинджал» на Київщині!
Це нова тактика Росії? Які загрози? Які наслідками атак?
- Значення початку переговорів про вступ до ЄС
Європейська рада вирішила розпочати переговори про вступ України та Молдови до Європейського союзу. Рішення у Києві називають історичним. Наскільки тривалим лишається шлях України до повноправного членства у ЄС?
- Росте кількість українців, які готові до територіальних поступок для завершення війни. Зеленський: категорично проти
За останні півроку зросла кількість українців, які готові до територіальних поступок для завершення війни, − від травня до грудня ця кількість зросла на 9 відсоткових пунктів. Про це твердять дані опитування Київського міжнародного інституту соціології.
Як ставитись до таких змін у настроях суспільства?
- Путін говорив 4 години. Згадав Кринки і не згадав Авдіївку
Путін знову сказав, що частина територій України, попри міжнародне законодавство, мають належати Росії. Без контактів із західними лідерами обійдеться. А мир буде тоді, коли армія РФ досягне своїх цілей, які не змінюються. Це дуже короткий перелік відповідей російського президента Путіна, який провів одночасно прес-конференцію і пряму лінію за підсумками року – уперше з початку повномасштабного вторгнення в Україну.
Наскільки сказане російським президентом відповідає дійсності та як до його тез ставляться експерти?
Про це і не тільки дивіться у програмі Свобода. Ранок:
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