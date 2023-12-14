Після публікації Радіо Свобода прокуратура розслідує факт використання силами РФ полонених ЗСУ як «живого щита»

В Офісі генпрокурора з посиланням на Запорізьку обласну прокуратуру повідомили про відкриття кримінального провадження за фактом використання силами РФ українських військовополонених у якості «живого щита» на підставі публікації Радіо Свобода. Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

Справу відкрили за статтею про «порушення законів та звичаїв війни».

«Підставою для внесення відомостей до ЄРДР став відеоматеріал, який був поширений в мережі інтернет журналістами Радіо Свобода. За попередніми даними, військовослужбовці РФ, нехтуючи нормами міжнародного гуманітарного права, під час здійснення бойових дій проти Сил оборони України на Запорізькому напрямку зухвало використовували українських військовополонених як «живий щит», – йдеться в повідомленні.

За даними прокурорів, наразі проводяться першочергові слідчі (розшукові) дії.



13 грудня Радіо Свобода опублікувало отримане від українських військових відео з безпілотника, на якому зафіксовано, як російські солдати ведуть беззбройних полонених бійців ЗСУ під дулами автоматів у бік українських позицій, прикриваючись ними. За словам українських військових, армійці РФ так прикриваються під час штурмових дій.

Журналісти проаналізували 19-хвилинне відео, зняте 29 листопада цього року поблизу Роботиного Запорізької області, та верифікували точне місце зйомок – це дійсно одна із посадок поблизу цього села. Точне місце журналісти не вказують, аби не наражати на небезпеку військових, які там дислокуються. На кадрах видно, що після того, як зав’язався бій, військові РФ почали наступ, а беззбройних людей послали назад та вистрелили у бік одного з них – доля цього бійця у формі ЗСУ невідома, на зйомці він лежить на землі.

Журналісти також продемонстували відео Уповноваженому Верховної Ради України з прав людини Дмитру Лубінецю. За його словами, у разі, якщо всі події підтвердяться, це буде офіційно встановлений факт порушення ще однієї Женевської конвенції з боку РФ. Ці норми прямо забороняють використання полонених для участі у бойових діях. «Якщо це так, то це буде офіційно встановлений факт порушення ще однієї Женевської конвенції з боку Російського Федерації. Це перше подібне відео, яке я бачу. У мене подібних даних не було», – додав він.

Окремо журналісти дізнались від ГУР, що на цій ділянці фронту з російського боку наразі воює 234-й десантно-штурмовий полк у складі 76-ї десантно-штурмової дивізії РФ.

Росія від початку повномасштабного вторгнення в Україну заперечує будь-які воєнні злочини, як і відкидає звинувачення у вбивствах цивільних.