Росія використовує полонених бійців ЗСУ як живі трали? Відеосвідчення з-під Роботиного

Радіо Свобода отримало від українських військових відео з безпілотника, на якому зафіксовано, як російські солдати ведуть полонених бійців ЗСУ під дулами автоматів у бік українських позицій, прикриваючись ними. Ми проаналізували відео й попросили прокоментувати його юристів та військових. На їхню думку, це черговий воєнний злочин російської армії проти українських бійців.

Що відбулось у посадці під Роботиним

Відео Радіо Свобода надали бійці одного із підрозділів ЗСУ, що воює на Запорізькому напрямку. Це майже 19-ти хвилинний ролик, знятий в околицях Роботиного Запорізької області. Ми верифікували точне місце зйомок – це дійсно одна із посадок поблизу цього села. Точне місце ми не вказуємо, аби не наражати на небезпеку військових, які там дислокуються.

На відео видно, як група військових армії РФ, тримаючи автомати готовими до бою, йде в напрямку українських позицій. Попереду них йдуть беззбройні люди, які тримають руки піднятими догори.

Із наближенням камери оператора дрона можна визначити, що беззбройних троє – і всі вони вдягені у форму, що відрізняється від форми людей зі зброєю – ймовірно, однострої ЗСУ.

Видно, що періодично російські військові стріляють із автоматів у бік український позицій. Один із російських солдатів фізично прикривається українським, тримаючи його однією рукою за плече – а в іншій тримаючи автомат. Іще один військовий армії РФ за кілька секунд кидає якийсь предмет у бік українських позицій – імовірно, гранату.

За словами українських захисників, які надали це відео, це так звана «розвідка боєм» для виявлення вогневих засобів на позиціях ЗСУ. Для того, щоби убезпечитися від вогню Сил оборони, російські солдати вирішили прикритися військовополоненими.

За кілька секунд завʼязується бій – поблизу групи солдатів РФ та беззбройних вибухає, з великою ймовірністю, граната. Потім Сили оборони відкривають по групі вогонь зі стрілецької зброї – російські військові присідають, але продовжують йти вперед під прикриттям полонених.

Російські солдати доходять до ям, кущів та пагорбів, куди ховаються від вогню ЗСУ. В цей час один із полонених стоїть попереду них на колінах, обличчям до напрямку атаки солдатів РФ.

Іще за кілька секунд російський військовий стріляє з автомата в напрямку одного з полонених, після чого група беззбройних збирається в одному місці на відкритому просторі. Вони починають бігти в в протилежному від позицій ЗСУ напрямку – за ними йдуть російські солдати, тримаючи направленими на них дула автоматів. Один із полонених починає швидко бігти, відриваючись від групи російських військових. Солдат армії РФ робить постріл із автомату в його бік.

За кілька секунд російський солдат робить іще один постріл в напрямку беззбройних, які тікають від позицій ЗСУ – і камера відʼїджає. За кілька секунд, коли оператор безпілотника знову наводить зум, тіло бійця у формі ЗСУ вже лежить на землі.

Наразі українські військові не мають інформації про подальшу долю цих українcьких полонених. Бійці, які надали Радіо Свобода це відео, наголосили, що таким чином вони публічно оголошують про воєнний злочин російської армії. За даними ГУР, на цьому напрямку воюють сили 234-го десантно-штурмового полку ЗС РФ.

«Штовхати під автоматом на вогонь – це катування»: оцінка правників

Ми попросили прокоментувати події, що відбулися на цьому відео, Уповноваженого Верховної Ради із прав людини Дмитра Лубінця. Під час розмови омбудсмен реагував тільки на версію ролика в телефоні журналіста – на час інтервʼю публікація ще тільки готувалась.

«Якщо це так, то це буде офіційно встановлений факт порушення ще однієї Женевської конвенції з боку Російського Федерації. Це перше подібне відео, яке я бачу. У мене подібних даних не було», – заявив омбудсмен.

«Прямо забороняється використовувати військовополонених для участі в бойових діях. Тобто, військовополонений після надання офіційного статусу повинен перебувати в спеціальному створеному таборі для військовополонених далеко від бойових дій і очікувати процедуру обміну», – додав він.

Женевські конвенції – міжнародний договір, спрямований на захист жертв збройних конфліктів. Підписаний 12-го серпня 1949-го року на дипломатичній конференцій ООН в Женеві. Складаються з пʼяти угод та трьох додаткових протоколів, підписаних 190-ма державами – майже усіма країнами-членами ООН, у тому числі СРСР. В листопаді 2019-го року президент РФ Володимир Путін підписав закон, згідно якому Росія де-факто вийшла вийшла з Женевської конвенції про захист цивільного населення під час міжнародних збройних конфліктів.

За словами Лубінця, це не перший випадок можливої страти солдатами армії РФ українських полонених – він нагадав про зовсім недавній випадок під Авдіївкою, коли російські військовослужбовці впритул розстріляли двох бійців ЗСУ, які здавались, а також про страту українських військових в колонії в Оленівці. Омбудсмен пообіцяв офіційно відреагувати на відео з-під Роботиного, щойно воно буде опубліковане.

Голова Української Гельсінської спілки з прав людини Олександр Павліченко пояснює, яких норм міжнародного гуманітарного права стосуються події на відео:

«Епізод на відео є порушенням 23-ї статті третьої Женевської конвенції, яка захищає військовополонених від того, щоб їх відправляли у район, де вони потрапляють під загрозу вогню; і також заборонено використовувати їх для захисту якихось пунктів, районів від військових операцій. Але Росія не читає таких документів і не дотримується таких стандартів. Так само 8-ма стаття Римського уставу, яка визначає воєнні злочини, закріплює в якості грубих порушень Женевських конвенцій зумисні вбивства, жорстоке поводження і катування. Штовхати під автоматом на вогонь – це катування», – зазначає Павліченко.

Юристка у сфері міжнародного кримінального права Анна Вишнякова зазначає, що для кваліфікації цих події треба ретельно вивчити всі його обставини, а саме – чи пройшли українські військові всі стадії здачі в полон, щоби офіційно вважатися військовополоненими. Але незалежно від цього, бійці ЗСУ однозначно знаходилися під захисним статусом Hors de combat – як такі, хто не здатні виконувати свої бойові обов'язки під час війни.

«Це певний імунітет, який використовується між моментом, коли особа є комбатантом, і її можна вбивати, і це не буде воєнним злочином – і моментом, коли особа вже здалася у полон, стала військовополоненою», – зазначила вона.

Якщо ж буде доведено, що люди в українській формі на відео – дійсно військовополонені, то це буде грубим порушенням Третьої Женевської Конвенції – і воєнним злочином, заявила юристка. За її словами, вже існує відповідна практика Міжнародного кримінального трибуналу по Югославії, коли миротворці ООН були використані в якості «живих щитів».

Також Анна Вишнякова зазначила, що російський закон 2019 року про відкликання підпису щодо двох додаткових протоколів Женевських конвенцій не означає, що РФ не можна притягнути до відповідальності.

«Чотири Женевські конвенції, в тому числі конвенція, яка захищає права військовополонених (Третя) підписані Росією, – каже юристка. – І в другу чергу, скажімо так, міжнародне гуманітарне право, воно складається не тільки з права Женеви, воно також включає в себе і звичаєве право, і право Гааги, в тому числі згадано мною четверту Гаазьку конвенцію про закони й звичаї війни на суходолі».

«Просто акт жорстокості»: Що відбувається на відео, з точки зору військових

Військовий експерт Центру глобалістики «Стратегія XXI» Павло Лакійчук, проаналізувавши саме відео, пояснив суто «військову логіку» російських солдатів, а саме – для цього було здійснювати цей можливий воєнний злочин. «Це живі трали. Замість протимінних засобів вони використовують живу людину. Друге – російський військовий прикривається військовополоненим від вогню противника, закриваючи ним себе. Це живий щит. Це порушення не лише всіх військових законів, а і людської моралі. Це не люди», – каже експерт.

«Це порушує будь-які правила війни, будь-які людські і воєнні норми, які насправді існують – хоча й здається, що війна – це область, в якій немає правил. Але вони там є. Ті, хто хоче навіть на війні зберегти свою совість і честь, таким ніколи не займається. У 3 штурмовій, хоча росіяни кажуть, що полонених там не беруть – у нас завжди з полоненими поводилися конвенційно: якщо людину приймають у полон, їй треба надати меддопомогу і евакуювати», – прокоментував побачене командир підрозділу Terra 3-ї окремої штурмової бригади Микола Волохов із позивним «Абдула».

Ми поставили Миколі те ж запитання: в чому смисл таких дій, що вони дають агресору? Він каже, що такого «прийому» ще ніколи не спостерігав. «Але я чув, що такі тактики застосовуются. Знову ж, виходячи з цього відео – ця тактика не була успішною. Горе тим людям, які цим займаються, і їхнім командирам. Як вони собі це уявляли – що всі здадуться? Ні. Просто акт жорстокості».

Якщо вжити до цієї ситуації термін «ефективність» – то її немає, каже Волохов: «Наскільки ефективно розстрілювати полонених, яких ти можеш поміняти? Ці люди – еквівалент їхніх військовополонених. Коли вони їх так використовують, це значить, що їм на своїх – байдуже».

Так званий Мелітопольский напрямок, на якому відбуваються ці події, є однією з ділянок просування Сил оборони влітку-восени 2023-го року. За словами військових експертів, у разі виходу ЗСУ до Токмака – до якого від Роботиного близько 20-ти кілометрів – українська армія могла б ускладнити логістику армії Росії на півдні України та взяти під вогневий контроль дорогу в анексований Крим.