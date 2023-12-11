Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Політика

Із початку вторгнення РФ зафіксовано понад 102 тисячі воєнних злочинів – Клименко

Якщо розділити тисячі воєнних злочинів військ РФ по днях, то це по 160 щодня, каже Клименко
Якщо розділити тисячі воєнних злочинів військ РФ по днях, то це по 160 щодня, каже Клименко

З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну зафіксовано понад 102 тисячі воєнних злочинів, скоєних російськими військовими, заявив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

«В середньому це по 160 (злочинів – ред.) щодня. Серед них – обстріли, розстріли цивільних, знущання з мирного населення, сексуальне насильство, незаконна депортація, викрадення людей, незаконне позбавлення волі. Через російську збройну агресію в Україні немає жодного повністю безпечного місця», – сказав Клименко.

За його словами, постійно наповнюється спеціальна база «Воєнний злочинець», куди вносять дані всіх ідентифікованих осіб, які беруть участь у військовій агресії РФ – наразі у реєстрі є понад 240 тисяч записів.

«Зібраною інформацією ми поділилися з нашими партнерами через канали Європолу, Інтерполу, а також обмінюємося даними на запити окремих країн», – додав очільник МВС.

Як повідомляє сайт МВС, ці дані Клименко озвучив на зустрічі міністрів внутрішніх справ і безпеки G7 у Японії, долучившись до заходу в онлайн-форматі.

Кремль категорично відкидає будь-які звинувачення у вбивствах цивільних в Україні і заперечує воєнні злочини.

Геноцид і його ознаки у діях Росії проти України

Під час широкомасштабної війни Росія вчиняє щодо громадян України усі види злочинів, які можуть підпадати під визначення геноциду, вважають правники, дослідники геноцидів і правозахисники.

А саме:

Конвенція про запобігання злочину геноциду та покарання за нього була ухвалена Генеральною асамблеєю ООН у 1948 році.

Країни-учасниці Конвенції, а їх на сьогодні 149, мають запобігати актам геноциду і карати за них під час війни та в мирний час.

Конвенція визначає геноцид як дії, що здійснюються із наміром повністю або частково знищити національну, етнічну, расову, релігійну, етнічну групу як таку.

Ознаки геноциду: вбивство членів групи або заподіяння їм серйозних тілесних ушкоджень; навмисне створення життєвих умов, розрахованих на знищення групи; запобігання дітонародженню та насильницька передача дітей з однієї групи до іншої; публічне підбурювання до вчинення таких дій.

Форум

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG