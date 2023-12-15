У Держдепі США відреагували на рішення ЄС щодо України

Сполучені Штати Америки вітають рішення саміту ЄС про відкриття переговорів про вступ з Україною та Молдовою, а а також надання кандидатського статусу Грузії.

Вашингтон назвав рішення саміту «історичним моментом» для Європи і трансатлантичного партнерства.

«Сьогоднішні рішення про відкриття переговорів про вступ до ЄС з Україною та Молдовою, надання кандидатського статусу для Грузії і відкриття переговорів з Боснією і Герцеговиною після досягнення відповідності критеріям дають надію та стимул цим країнам і їхнім народам продовжувати реформи, необхідні для реалізації їхніх європейських амбіцій», – йдеться у заяві.

У Держдепі додають, що США продовжують бути прихильниками розширення ЄС.

Європейська рада 14 грудня вирішила розпочати переговори про вступ України і Молдови до Європейського союзу, а також надала Грузії статус кандидата в члени ЄС. Прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, який виступав проти початку переговорів, не було під час голосування з приводу цього питання. Згодом він назвав це рішення інших членів ЄС «ірраціональним», «безглуздим» і «помилковим».