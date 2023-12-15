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У Держдепі США відреагували на рішення ЄС щодо України

Президент України Володимир Зеленський (на екрані) під час відеозвернення до учасників засідання Європейської ради, яка пізніше проголосувала за початок переговорів про вступ до ЄС України. Брюссель, 14 грудня 2023 року
Президент України Володимир Зеленський (на екрані) під час відеозвернення до учасників засідання Європейської ради, яка пізніше проголосувала за початок переговорів про вступ до ЄС України. Брюссель, 14 грудня 2023 року

Сполучені Штати Америки вітають рішення саміту ЄС про відкриття переговорів про вступ з Україною та Молдовою, а а також надання кандидатського статусу Грузії.

Вашингтон назвав рішення саміту «історичним моментом» для Європи і трансатлантичного партнерства.

«Сьогоднішні рішення про відкриття переговорів про вступ до ЄС з Україною та Молдовою, надання кандидатського статусу для Грузії і відкриття переговорів з Боснією і Герцеговиною після досягнення відповідності критеріям дають надію та стимул цим країнам і їхнім народам продовжувати реформи, необхідні для реалізації їхніх європейських амбіцій», – йдеться у заяві.

У Держдепі додають, що США продовжують бути прихильниками розширення ЄС.

Європейська рада 14 грудня вирішила розпочати переговори про вступ України і Молдови до Європейського союзу, а також надала Грузії статус кандидата в члени ЄС. Прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, який виступав проти початку переговорів, не було під час голосування з приводу цього питання. Згодом він назвав це рішення інших членів ЄС «ірраціональним», «безглуздим» і «помилковим».

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