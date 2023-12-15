Міноборони Росії визнало масовану атаку безпілотників на окупований Крим

Міністерство оборони Росії заявило, що 15 грудня окупований Крим атакували 26 безпілотників.

За повідомленням, атака тривала в період з 20:30 до 22:30 за місцевим часом. Російське відомство стверджує, що дрони були збиті. Редакція не має у своєму розпорядженні доказів заяв російської влади.

Кореспонденти проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії повідомили, що в Криму було чути вибухи у різних районах. Підконтрольна Росії влада прозвітувала про роботу ППО в Севастополі й Сімферопольському районі. Крім того, повідомляли про роботу ППО у районі Генічеська.

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Починаючи з серпня 2022 року у Криму майже щодня чути звуки вибухів. Російська влада пояснює це стріляниною по «українських безпілотниках», «роботою ППО» чи навчаннями військових РФ. У жовтні 2022 року на Керченському мості стався вибух. Ще один вибух пролунав на мості 17 липня 2023 року. На півострові діє підвищений (жовтий) рівень терористичної небезпеки.

В інтерв’ю Радіо Свобода в серпні очільник Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони Кирило Буданов заявив про здатність українських сил досягти будь-якої точки окупованого Криму для ураження противника. За його словами, для деокупації Криму є багато різних варіантів, але «без військових, бойових дій це неможливо».