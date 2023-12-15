Крим.Реалії: у Євпаторійському районі працювала російська ППО

У районі між Чорноморським та Міжводним (Євпаторійський район окупованого Криму) працює російська протиповітряна оборона – про це кореспонденту проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії повідомили місцеві мешканці.

Також у розпорядженні редакції є кілька відео з різних точок у цьому районі. Офіційно російська влада ситуацію не коментує. Повітряна тривога у Криму також не оголошувалася.

Згодом підконтрольний Росії голова Севастополя Михайло Развожаєв також заявив про роботу ППО та збиття безпілотника в місті.

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Починаючи з серпня 2022 року у Криму майже щодня чути звуки вибухів. Російська влада пояснює це стріляниною по «українських безпілотниках», «роботою ППО» чи навчаннями військових РФ. У жовтні 2022 року на Керченському мості стався вибух. Ще один вибух пролунав на мості 17 липня 2023 року. На півострові діє підвищений (жовтий) рівень терористичної небезпеки.

В інтерв’ю Радіо Свобода в серпні очільник Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони Кирило Буданов заявив про здатність українських сил досягти будь-якої точки окупованого Криму для ураження противника. За його словами, для деокупації Криму є багато різних варіантів, але «без військових, бойових дій це неможливо».