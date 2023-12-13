В окупованому Сімферополі аеропорт не відкриватимуть – Аксьонов

Відновлення роботи аеропорту в окупованому Сімферополі наразі не планується «з міркувань безпеки», повідомив 13 грудня очільник окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов.

Також він вказав, що відновлення роботи аеропорту в Краснодарі «позитивно вплине на логістику». «Кримчанам та гостям нашого регіону буде простіше добиратися до півострова», – твердить Аксьонов.

Аеропорт Краснодара, закритий з першого дня повномасштабного російського вторгнення в Україну майже два роки тому, може бути відкритий після проведення «тестового польоту» 15 грудня, повідомив губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв.

Обмеження на польоти всередині Росії було запроваджено Росавіацією 24 лютого 2022 року. Пізніше вони кілька разів продовжувалися. Закритими залишаються аеропорти Краснодара, Анапи, Геленджика, Бєлгорода, Брянська, Воронежа, Курська, Липецька, Ростова-на-Дону, окупованого Сімферополя та Елісти.