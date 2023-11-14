Московський аеропорт Шереметьєво встановив комплекс захисту від безпілотників

Московський аеропорт Шереметьєво встановив радіолокаційний комплекс для виявлення та придушення безпілотників, повідомляє російська державна інформагенція ТАСС із посиланням на матеріали аеропорту про забезпечення комплексної безпеки.

У документах ідеться, що радіолокаційно-оптичний комплекс «ЕНОТ-СД» було встановлено в Шереметьєво «з метою забезпечення високого рівня безпеки польотів».

«Програмно-апаратний комплекс призначений для автоматичного виявлення цілей, що низько летять (у тому числі безпілотних суден малого класу), їхньої верифікації з відеозображення та подальшої протидії шляхом створення перешкод», – цитує агенція матеріали аеропорту.

Після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну безпілотники кілька разів атакували Москву. Через атаки аеропорти російської столиці зупиняли роботу, не випускаючи і не приймаючи рейси.

З початку повномасштабної війни російські державні структури витратили 666,7 мільйона рублів на захист Москви та Підмосковʼя від атак безпілотників, повідомляло на початку листопада видання «Агентство» з посиланням на дані державних закупівель.