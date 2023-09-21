Перший за обсягом пасажиропотоку аеропорт у РФ анонсував рейси в Грузію від компанії з чорного списку ЄС

На сайті московського аеропорту «Шереметьєво», першого за обсягом пасажиропотоку у РФ, з’явилася інформація про запуск авіакомпанією «Россия» рейсів до грузинського Тбілісі з 14 жовтня поточного року. На це звертає увагу проєкт Радіо Свобода «Кавказ.Реалії».

За інформацією сайту, польоти виконуватимуться щодня двічі на добу: о 0:45 та 9:35 ранку.

Крім того, авіакомпанія «Россия» планувала запустити рейси до Батумі – тричі на тиждень: у середу, суботу та неділю о 10:30 ранку. Як випливає з даних аеропорту «Шереметьєво», відправлення першого рейсу очікується 14 жовтня.

Повідомляється, що для реалізації польотів потрібно, щоб авіакомпанія «Россия» отримала всі дозволи. Чи є такі у наявності, якщо авіакомпанія вже анонсує рейси, невідомо. В Агентстві цивільної авіації Грузії заявили, що двічі відмовляли авіакомпанії, яка зверталася із заявками на польоти. Перша відмова була 16 травня, причина – перебування авіакомпанії у чорному списку ЄС.

Раніше грузинська влада заявляла, що не видасть дозволу на польоти в країну компаніям, які перебувають під санкціями Заходу.

Наразі прямі рейси між Росією та Грузією виконують авіакомпанії Azimuth (Москва-Тбілісі-Москва), Georgian Airways (Тбілісі-Москва-Тбілісі) та Red Wings (Москва-Кутаїсі-Москва, Сочі-Тбілісі-Сочі).

На початку липня Росавіація видала так звані допуски на 284 рейси щотижня між містами Росії та Грузії. Більшість допусків отримала авіакомпанія Red Wings. У Росавіації заявили, що скористатися правом на перевезення авіакомпанії можуть лише після виконання додаткових умов.

За відновлення авіасполучення з Росією Грузію критикують Україна, США та країни ЄС.