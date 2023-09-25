Аеропорти Москви у неділю ввечері призупиняли прийом і відправку рейсів

У московських аеропортах увечері в неділю було введено обмеження на прийом та відправлення рейсів, ймовірно, через очікування російськими військовими ударів українських безпілотників.

За повідомленнями, призупиняли роботу летовища «Внуково» і «Домодєдово», затримувалися рейси і у « Шереметьво».

Причина офіційно не повідомляється, але зазвичай такі обмеження запроваджують під час підльоту до російської столиці безпілотників-камікадзе з боку України. Цього разу про роботу ППО в Московській області не повідомляли.

Напередодні про збиття безпілотника повідомила влада Тульської області РФ, перед тим в регіоні закривали повітряний простір. Також Міноборони РФ повідомило про збитий безпілотник в Брянській області. У мережі вкотре повідомляли про роботу ППО в окупованому Криму у районі Севастополя.