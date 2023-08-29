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В аеропортах Москви затримуються рейси, над «Внуково» був закритий повітряний простір

Табло в московському аеропорту «Внуково», фото ілюстративне

У московських аеропортах «Внуково», «Домодєдово» і «Шереметьєво» вночі 30 серпня затримуються 25 рейсів на виліт і приліт, ще 5 скасовані, свідчать дані сервісу «Яндекс. Розклад».

За повідомленням агенції ТАСС, повітряний простір над аеропортом «Внуково» приблизно на годину закривався повітряний простір.

Ще у кількох областях Росії також був оголошений режим «Килим» – він активується, коли сили ППО фіксують у небі потенційно небезпечні обʼєкти. З Брянська і Тули повідомляють про звуки роботи ППО.

Раніше у Пскові був атакований місцевий аеропорт, у ньому були пошкоджені чотири військово-транспортні літаки Іл-76.

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