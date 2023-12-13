У Росії планують відновити роботу закритого через війну аеропорту

Аеропорт Краснодара, закритий з першого дня повномасштабного російського вторгнення в Україну майже два роки тому, може бути відкритий після проведення «тестового польоту» 15 грудня. Про це сказав телеграм-каналу Shot губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв.

Аналогічну інформацію надали в пресслужбі крайової адміністрації з посиланням на регіональне міністерство транспорту та дорожнього господарства.

15 грудня, як пише Shot, авіакомпанія «Азімут» проведе «тестовий політ» із московського Внукова до краснодарського аеропорту Пашковський. Співрозмовник телеграм-каналу стверджує, що «фактично безпеку польотів до Краснодара вже перевірено», залишилося лише «кілька моментів».

Проте в авіакомпанії «Азімут» РБК не підтвердили цю інформацію.

РБК з посиланням на джерела в авіаційній галузі пише, що, крім Краснодара, влада розглядає варіант швидкого відкриття аеропорту Елісти.

Обмеження на польоти всередині Росії було запроваджено Росавіацією 24 лютого 2022 року. Пізніше вони кілька разів продовжувалися. Закритими залишаються аеропорти Краснодара, Анапи, Геленджика, Бєлгорода, Брянська, Воронежа, Курська, Липецька, Ростова-на-Дону, окупованого Сімферополя та Елісти.

У травні та вересні 2023 року уряд Росії виділив загалом понад пʼять мільярдів рублів на підтримку 11 закритих аеропортів. 2022 року на ці цілі було спрямовано сім з половиною мільярдів, зазначало видання «Коммерсант».