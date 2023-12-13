Мін’юст: Україна надала ЄСПЛ докази порушення Росією прав людини в окупованому Криму

Україна надала Європейському суду з прав людини докази існування в анексованому Криму системної адміністративної практики порушення прав людини з боку Росії – про це йшлося на засіданні у справі «Україна проти Росії» щодо окупації Криму, повідомляє Міністерство юстиції України.

Як наголосила під час слухання заступниця міністра юстиції України Ірина Мудра, Росія несе відповідальність перед ЄСПЛ за порушення прав людини, вчинені її власними силами.

Мудра підкреслила, що широко поширені та систематичні порушення прав людини, вчинені Росією та її ставлениками у Криму, від початку були спрямовані, зокрема, проти етнічних та релігійних меншин, проукраїнських активістів та журналістів, а також військовослужбовців українських Збройних сил.

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Як зазначається, українська сторона нагадала, що 27 лютого 2014 року Росія силою взяла під контроль територію Криму. З того часу вона зберігає фізичний контроль над островом, але Крим був і залишається суверенною територією України. Зазначається, що помилкові претензії Росії на суверенітет над Кримом були рішуче відкинуті всім міжнародним співтовариством, а також ЄСПЛ у своєму рішенні.

«Відважний народ України чинитиме опір протиправній агресії Російської Федерації до повного відновлення її міжнародних кордонів», – зазначила Мудра.

Вона наголосила, що жодних переговорів із нинішнім керівництвом держави-агресора по території Криму бути не може, адже будь-які поступки незаконному військовому експансіонізму Росії завжди будуть означати умиротворення агресора.

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За її словами, «зважаючи на заяви та докази, надані Україною за останні 9 років, включаючи сьогоднішні заяви під час усних слухань, уряд України просить ЄСПЛ визнати Росію відповідальною за порушення прав людини, гарантованих Конвенцією, що розглядаються у цій міждержавній справі».

У липні стало відомо, що Європейський суд із прав людини відмовився розглядати позов Росії проти України.