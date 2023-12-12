«Відчуватиметься впродовж багатьох поколінь» – ООН про довгострокові наслідки війни

Управління Верховного комісара ООН із прав людини (УВКПЛ) 12 грудня попередило про довгострокові сукупні наслідки широкомасштабного вторгнення Росії в Україну, яке триває 22-й місяць.

«Вплив нападів на цивільні об’єкти, порушень прав людини та страждань цивільного населення, свідками яких ми сьогодні є, буде відчуватися впродовж багатьох поколінь. Практично кожна сфера суспільного життя, від освіти й охорони здоров’я до економіки та соціальної згуртованості, зазнала згубних наслідків війни, яка завдає довготривалої шкоди соціальній, економічній та політичній структурі України», – заявила голова місії УВКПЛ в Україні Даніель Белль.

УВКПЛ заявило, що за період із серпня до листопада 2023 року 576 цивільних людей загинули, а 1864 дістали поранень. Управління вказало, що 86% цих жертв припало на територію, контрольовану Україною, особливо на Донецьку, Харківську, Херсонську й Запорізьку області, розташовані на сході та півдні України.

У доповіді УВКПЛ зазначено, що більшість жертв серед цивільних осіб і пошкоджень цивільної інфраструктури спричинена артилерійськими обстрілами та ударами з реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) поблизу лінії фронту. Майже чверть жертв серед цивільних зафіксована далеко від лінії фронту внаслідок ударів ракетами й баражуючими боєприпасами, запущеними переважно російськими збройними силами, через що виникає відчуття, що «безпечних місць немає». Аналітики ООН нагадують про ракетний удар російських збройних сил по поминальному обіду в селі Гроза Харківської області, результатом якого стала трагічна загибель 59 цивільних.

Порівняно з аналогічним періодом минулого року кількість жертв серед цивільних осіб скоротилася завдяки евакуації цивільного населення з прифронтових районів та ефективній роботі українських систем протиповітряної оборони.

На тлі продовження руйнівної війни, зазначає УВКПЛ, Російська Федерація перейшла до примусового впровадження своїх правової, політичної та адміністративної систем в окупованих нею районах, що є порушенням міжнародного гуманітарного права.

Автори доповіді закликали Російську Федерацію забезпечити негайне повернення всіх депортованих і переміщених осіб, зокрема дітей та осіб з інвалідністю, і утриматися від зміни громадянського стану дітей, переміщених з України, зокрема їхнього громадянства і законних опікунів.