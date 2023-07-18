ЄСПЛ відмовився розглядати позов Росії проти України

Європейський суд з прав людини відмовився розглядати позов Росії проти України – про це установа заявила 18 липня.

Рішення ухвалили одностайно. Суд дійшов висновку, що російський уряд більше не має бажання підтримувати цей позов.

«По-перше, Суд зазначив, що російський уряд не зміг відповісти на численні запити Суду і утримався від участі в процесуальних діях з моменту її виключення з Ради Європи», – заявила пресслужба ЄСПЛ.

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Суд додає, що російський уряд подав понад 2 тисячі наборів документів у квітні 2022 року на підтримку своїх претензій, але не відповів на запит суду щодо перекладів цих документів від травня 2022 року. Без відповіді лишився й лист у листопаді 2022 року з питанням, чи Москва хоче й надалі домагатися розгляду свого позову.

«Враховуючи повторювану відсутність відповідей, Суд ухвалив, що російський уряд більше не хоче розгляду своєї заявки», – йдеться в пресрелізі.

Як додає суд, існує майже 8 500 особистих позовів від людей, які живуть у різних регіонах України, в тому числі в окупованому Криму, проти Росії, України або обох країн. Також на розгляді ЄСПЛ лишається чотири позови України проти Росії.

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У липні 2021 року Росія звернулася до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) з міждержавною скаргою на Україну.

Москва у цій скарзі покладає відповідальність на владу України «за загибель мирного населення», «придушення свободи слова», «блокування Північно-Кримського каналу як основного джерела прісної води для жителів Кримського півострова», «політику дискримінації російськомовного населення» тощо. Також Росія покладає відповідальність на Київ за збитий малайзійський Boeing MH17 на Донбасі.

У Офісі президента України натомість заявили, що в цієї скарги немає жодної юридичної перспективи.