В Офісі президента прокоментували скаргу Росії проти України в ЄСПЛ

У міждержавній скарзі Росії проти України до Європейського суду з прав людини немає жодної юридичної перспективи. Про це заявив в коментарі Радіо Свобода радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

«Керівництво Росії вирішило скористатися інструментом ЄСПЛ після того, як на конституційному рівні забезпечило собі ж абсолютну можливість не виконувати будь-яке рішення ЄСПЛ. Тобто ЄСПЛ для самої РФ в юридичному сенсі ніщо, а от у пропагандистському – все. Якщо комусь був потрібен еталон політичного цинізму – ось він у вигляді подібних дій Росії», – сказав Подоляк.

За його словами, у цієї скарги Росії до ЄСПЛ немає жодної юридичної перспективи та практичного сенсу, окрім суто пропагандистського.

«З кожного телеприймача в РФ тепер щоденно істерично лунатиме перелік «звинувачень», «доказів», поданих ЄСПЛ. Парадокс в тому, що РФ вигідна будь-яка істерія, в даному випадку негативне рішення проти РФ дозволить їм розпочати іншу пропагандистську кампанію – вже по дискредитації самого ЄСПЛ. Україна, і це ключове, точно не може відповідати за наслідки військових дій, розпочатих Росією. Це було би проти здорового глузду та міжнародно визнаних юридичних позицій», – зазначив Подоляк.

Він додав, що Росія як визнана Україною держава-окупант, яка контролює захоплені території, відповідальна повністю за ситуацію на цих територіях – від порушення прав людини до пограбунку економічного потенціалу.

«До речі, в обґрунтуванні «скарги» Росії вказується також і те, що Північно-Кримський канал нібито є основним джерелом прісної води для мешканців Криму. Якщо за більш ніж сім років окупації Криму в Генпрокуратурі Росії так і не змогли зрозуміти, які джерела прісної води в Криму основні, то залишається лише констатувати повну деградацію цієї російської інституції. Абсолютно абсурдно також і те, що Росія намагається пропхати через ЄСПЛ типову рейдерську схему: ще до розгляду скарги по суті – отримати вигоду через заходи забезпечення. Ще, напевно, ніхто не намагався використовувати ЄСПЛ саме для такої рейдерської схеми. Впевнені, це вразить європейців, але не дасть жодного шансу Росії», – зауважив Подоляк.

Раніше стало відомо, що Росія звернулася до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) з міждержавною скаргою на Україну.

Москва у цій скарзі покладає відповідальність на владу України «за загибель мирного населення», «придушення свободи слова», «блокування Північно-Кримського каналу як основного джерела прісної води для жителів Кримського півострова», «політику дискримінації російськомовного населення» тощо. Також Росія покладає відповідальність на Київ за збитий малайзійський Boeing MH17 на Донбасі.

Більшість скарг до ЄСПЛ подають окремі особи, групи людей, компанії чи організації, хоча і окремі держави також можуть подавати скарги. З часу набуття чинності Конвенції про захист прав людини у 1953 році до ЄСПЛ було подано близько 30 міждержавних скарг.