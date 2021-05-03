МВС Росії: паспорти РФ отримали понад пів мільйона жителів Донбасу

Росія видала свої паспорти близько 527 тисячам жителів окупованих територій на сході України, що є під контролем угруповань «ДНР» та «ЛНР», повідомляє Російська служба Радіо Свобода.

Кількість громадян України, які протягом останніх двох років отримали російське громадянство за спрощеною процедурою повідомило російське Міністерство внутрішніх справ у відповідь на запит агентства ТАСС.

У відомстві зазначили, що за той же період в наданні громадянства відмовили майже двом тисячам осіб. За даними МВС Росії, причиною 40 відсотків відмов стала наявність у людей обмежень на в'їзд до Росії через адміністративне видворення, депортації, реадмісію або через прийняте щодо них рішення про небажаність перебування в країні.

Близько третини з тих, хто подали заяву, не змогли отримати громадянство, бо мають незняту або непогашену судимість, ще 25 відсотків – через виступи за насильницьку зміну основ конституційного ладу Росії і створення загрози безпеці, пише російське видання «Коммерсант».

У квітні 2019 року президент Росії Володимир Путін підписав указ про спрощену процедуру видачі паспортів РФ населенню низки територій українського Донбасу. Рішення викликало жорстку реакцію західних політиків. Вони звинуватили російську владу в подальших спробах дестабілізувати ситуацію на сході України, де за час збройного конфлікту з 2014 року вбито понад 13 тисяч осіб.

Заступник керівника адміністрації президента Росії Дмитро Козак заявив, що в разі відновлення масштабних військових дій на Донбасі Росія буде змушена стати на захист своїх громадян.

«Сьогодні все залежить від того, який масштаб буде у пожежі. Якщо там буде, як каже наш президент, Сребрениця (місто, в якому в 1995 році в ході наступу армії боснійських сербів було розстріляно близько 8 тисяч чоловіків і хлопчиків із громади боснійських мусульман – ред.), ми, мабуть, будемо змушені стати на захист», – сказав Козак на сесії спільного проєкту Інституту світової економіки і міжнародних відносин РАН і групи «Інтерфакс» «Росія і світ: професійна розмова».

В інтерв’ю Радіо Свобода міністр закордонних справ Дмитро Кулеба назвав помилковою реакцію союзників України на роздавання Росією паспортів жителям окупованої частини українського Донбасу.

«Це велика помилка наших друзів і партнерів, що вони не достатньо жорстко з самого початку відреагували на початок «паспортизації».. .Я нікого не обвинувачую. Таке життя. Тобто не поставилися достатньо серйозно. Росія відчула, що можна, і розгорнула цей процес. Як ви розумієте, у нас фізично можливостей впливати на роздачу паспортів на окупованих територіях Донбасу дуже мало, але жорсткий санкційний тиск у відповідь на такі дії Росії суттєво пригальмував би. Оскільки такого тиску не було, були лише слова, то Росія поставила там конвеєр з роздачі паспортів», – відзначив Кулеба.

Київ наголошує, що процес натуралізації українських громадян Росією є частиною «гібридної війни», яку веде Москва, порушуючи тим самим суверенітет України. МЗС України висловив протест у зв’язку з цим рішенням і вимагав, щоб такі документи не визнавалися іноземними державами. Частина країн ЄС оголосила, що підтримує Україну, і ці документи не визнаватиме.

Росія заперечує звинувачення у військовій підтримці воюючих в Донбасі сепаратистів і не вважає себе стороною конфлікту.