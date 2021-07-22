РФ проти України в ЄСПЛ: Кремль звинувачує Київ у катастрофі MH17, загибелі мирного населення та водній блокаді

Росія звернулася до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) з міждержавною скаргою на Україну.

Як йдеться в офіційному повідомленні на сайті Генпрокуратури Росії, Москва покладає відповідальність на владу України «за загибель мирного населення, незаконне позбавлення волі та жорстоке поводження з людьми, зокрема, яке відбувалося на майдані Незалежності в Києві та в Будинку профспілок в Одесі у 2014 році, а також на Донбасі», «практику придушення свободи слова та переслідування інакомислячих шляхом заборони роботи засобів масової інформації, інтернетплатформ, переслідування журналістів, політиків і пересічних громадян», «блокування Північно-Кримського каналу як основного джерела прісної води для жителів Кримського півострова», «політику дискримінації російськомовного населення, витіснення використання російської мови з громадського сфери, насамперед зі сфери середньої та вищої освіти та системи обслуговування споживачів».

Крім того, як йдеться в повідомленні, Росія заявляє про «позбавлення жителів окремих територій південного сходу України можливості участі у виборах до центральних органів влади». Також у скарзі йдеться про «напади» на дипломатичні, консульські та інші представництва Росії в країні.

Окремим рядком Москва також покладає відповідальність на Київ за збитий малайзійський Boeing MH17 на Донбасі, бо Україна нібито «закрила повітряний простір над зоною бойових дій і пізніше не розслідувала цю обставину».

Українська влада наразі офіційно не коментувала це зверення Росії до ЄСПЛ.

Більшість скарг до ЄСПЛ подають окремі особи, групи людей, компанії чи організації, хоча і окремі держави також можуть подавати скарги. З часу набуття чинності Конвенції про захист прав людини у 1953 році до ЄСПЛ було подано близько 30 міждержавних скарг.

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На сьогодні проти Росії подано 9 скарг від України до ЄСПЛ та 4 – від Грузії.