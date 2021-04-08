Адвокати з Росії й окупованих територій сплановано подають тисячі заяв до ЄСПЛ проти України для її дискредитації – «Схеми»

Адвокати з Росії та окупованих територій сплановано подають тисячі заяв до Європейського суду з прав людини проти України від імені жителів ОРДЛО. Як йдеться у розслідуванні журналістів «Схем» (спільний проєкт Радіо Свобода і телеканалу «UA:Перший»): масова подача скарг може мати на меті негативний вплив на статистику. Саме через це Україна опинилася у трійці країн, в яких масово скаржаться на порушення прав людини. Ця спланована кампанія також може мати на меті перевантаження самого ЄСПЛ і його дискредитації як інституції.

Серед юристів, які масово направляли скарги до ЄСПЛ – росіяни з приватної адвокатської компанії-партнера Мін’юсту РФ, а також юристи з окупованих територій Донецької та Луганської областей, підконтрольні Москві. Серед них, зокрема, юристи організації ексдепутата від Партії регіонів Олега Царьова, якого СБУ звинувачує у державній зраді, й адвокати, які співпрацювали з Громадською палатою Росії й підозрюються українською прокуратурою у фальсифікації звернень до міжнародних судів.

Журналістам вдалося виявити, що близько шести тисяч скарг, пов’язаних із військовими діями на сході, із загальних десяти тисяч скарг проти України, які перебувають на розгляді ЄСПЛ, подані кількома групами юристів із РФ та окупованих територій. Найбільша активна група – нинішні й колишні адвокати з приватної російської компанії – Міжтериторіальної колегії адвокатів «Клишин и партнеры».

Наприклад, один із них – Олександр Малахов, який із 2014 по 2020 рік загалом подав 771 скаргу. Тобто майже 130 скарг на рік. При тому, що в середньому юристи, які професійно працюють з ЄСПЛ, зазвичай подають до 20 заяв на рік, – зазначають журналісти. Загалом, від 12 адвокатів юрфірми «Клишин и партнеры» «Схеми» нарахували більше ніж п’ять тисяч скарг (тобто, більше ніж 75 відсотків усіх скарг, які розглядаються щодо сходу), які були подані до ЄСПЛ виключно проти України, ймовірно, від імені жителів ОРДЛО.

18 із них суд вже визнав такими, що не підлягають розгляду.

Підтвердження того, що адвокати цієї юрфірми консультують жителів ОРДЛО щодо звернень до ЄСПЛ, «Схеми» також знайшли у повідомленнях на луганських сайтах. Підтвердили це телефоном і в самій компанії.

Як з’ясували журналісти, голова колегії «Клишин и партнеры» та її засновник Олексій Клішин – в минулому член Ради федерації Федеральних зборів (парламенту) Росії. Серед клієнтів юрфірми – низка російських державних структур, зокрема, Мін’юст РФ. Один із контрактів із цим відомством – від 2015 року на суму понад 600 тисяч доларів та посиланням на секретну постанову уряду Росії.

Виконавцями були зазначені ті ж юристи з компанії, які масово писали скарги проти України до Європейського суду з прав людини. Замовник – Мін’юст РФ в особі тодішнього російського уповноваженого зі справ ЄСПЛ, також колишній партнер «Клішиних». На запит «Схем» у юрфірмі відмовились відповідати по суті.

«Тобто є кілька російських юристів, які розпочали подавати скарги лише після 2014 року. Вони не мають скарг проти РФ, а виключно – проти України. Це – надзвичайно велика кількість справ. Коли ми говоримо про позицію на сході, то треба мати доволі серйозні докази для того, щоб подавати скарги проти однієї держави. До того ж, тактично, з точки зору заявника, простіше зазначати відповідачами дві держави, а нехай держави вже розбираються між собою – хто винуватий в порушенні прав людини», – резюмує український правозахисник Сергій Заєць.

Інші виявлені журналістами громадяни Росії, які збирали та подавали скарги до ЄСПЛ з 2014 по 2017 роки – брати Федорови. Член Громадської палати РФ Георгій Федоров разом із Володимиром Федоровим були залучені до організації «Право проти фашизму», яка публічно звітувала про масове звернення до Європейського суду з прав людини.

Володимир Федоров так пояснював в ефірі донецького телебачення: «Сказати, що він (ЄСПЛ – ред.) абсолютно незалежний – це неправда. Більш того, на початку, вони робили все, для того, щоб не приймати у нас ці позови. Але вони змушені – під таким валом... В тому числі, завдяки нашій роботі, Україна вийшла на перше місце тепер за позовами до ЄСПЛ (станом на 2016 рік – ред.)».

За три роки війни на сході, за підрахунками журналістів, Володимир Федоров подав щонайменше 87 скарг проти держави Україна.

Як встановили «Схеми», фінансову підтримку такої діяльності забезпечував «Российский фонд мира», що відображено у його звітах. Як джерела свого фінансування фонд вказував «добровільні внески» невідомих осіб чи організацій.

Серед тих, хто подавав скарги проти України, «Схеми» віднайшли також юристів з окупованих територій. Зокрема, голова організації «Справедливий захист» Віталій Галахов у 2018-му публічно звітував про зібрані й направлені до ЄСПЛ понад дві тисячі скарг, а в цьому році – близько 5,5 тисяч.

Водночас «Схемам» вдалося знайти усього чотири його скарги, які перебувають на розгляді суду. Журналісти виявили, що Галахов також перебуває у розшуку Офісу генпрокурора, який підозрює його в тому числі, у фальсифікаціях із заявами жителів ОРДЛО до міжнародних судів. Правоохоронці виявили близько ста осіб, які повідомили, що насправді не подавали заяв.

У період з кінця 2014 до 2016 року щонайменше пів тисячі скарг виключно проти України були подані до ЄСПЛ Юлією Нікітіною, яку в російських ЗМІ представляли як юристку громадської організації «Союз біженців України» («СБУ»), створеної ексдепутатом Верховної Ради від Партії регіонів Олегом Царьовим.

Згадку про «Союз біженців» Царьова «Схеми» знайшли також у копії зламаної електронної пошти Саргіса Мірзаханяна – медіатехнолога експомічника Путіна Владислава Суркова. Походження цього архіву «Схемам» підтвердили в Українському кіберальянсі.

Серед іншого журналісти знайшли також звіти щодо розповсюдження публікацій на тему позовів до ЄСПЛ. В окремому листуванні кремлівські пропагандисти обговорювали, як подати інформацію так, щоб Росія не вважалася лідером антирейтингу за кількістю скарг та нав’язати громадськості думку щодо політизованості рішень Європейського суду з прав людини.

«Як встановили журналісти, близько 98 відсотків скарг через війну на Донбасі, які подані виключно проти України і зараз перебувають на розгляді суду, направляли адвокати або з Росії, або з окупованих територій України, що підконтрольні Москві. Це можуть робити з метою дискредитації України в очах світової спільноти, адже за результатами минулого року, відповідно до статистики ЄСПЛ, Україна – на 3-му місці серед майже пів сотні країн за кількістю скарг щодо порушення прав людини. Ще однією метою може бути також гальмування роботи самого ЄСПЛ через масову подачу скарг. Проте по-справжньому в цій кампанії можуть програти постраждалі від війни, які через війну дипломатичну та чиїсь забавки зі статистикою, зрештою можуть залишитися без права на справедливий суд», – йдеться у розслідуванні.

За даними ООН, за сім років у війні на сході України постраждали близько 40 тисяч людей. Ще понад два мільйони стали вимушеними переселенцями та біженцями. Кремль заявляє, що ніколи не брав і не бере участі у війні в Україні. Але цю тезу розвінчують докази присутності кадрових військових, які представляє і Київ, і міжнародні спостерігачі.