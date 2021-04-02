ОП опублікував список кандидатів на суддю ЄСПЛ від України

Офіс президента України опублікував список зі 17 осіб, які подали документи для участі у конкурсі з добору кандидатів для обрання суддею Європейського суду з прав людини від України.

Серед тих, хто надіслав документи, зокрема – колишня уповноважена Верховної Ради з прав людини, Валерія Лутковська, народний депутат від «Слуги народу» Олександр Мережко, який очолює комітет Верховної Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва і є віцепрезидентом ПАРЄ від України, правник-міжнародник, президент Європейського комітету з питань запобігання катуванням Микола Гнатовський, суддя Касаційного кримінального суду у складі Верховного суду Аркадій Бущенко, юрист Сергій Заєць.

Як йдеться в повідомленні ОП, список може бути оновлений у разі надходження документів, які були подані поштою у термін для подання документів, визначений конкурсною комісією в оголошенні про проведення конкурсу.

19 лютого цього року президент Володимир Зеленський підписав указ про проведення конкурсу з добору кандидатів для обрання суддею ЄСПЛ від України.

Пізніше конкурсна комісія з добору кандидатів для обрання суддею Європейського суду з прав людини від України оголосила про початок прийому документів для участі в конкурсі. Їх приймали до 30 березня включно.

Наступне засідання конкурсної комісії заплановане на 5 квітня.

З квітня 2010 року посаду судді ЄСПЛ від України обіймає Ганна Юдківська. Термін повноважень судді Європейського суду з прав людини складає дев’ять років. Юдківська продовжує залишатися суддею ЄСПЛ від України до обрання наступного судді.