ЄСПЛ визнав неефективним розслідування в РФ вбивства Нємцова

Європейський суд із прав людини визнав загалом неефективним розслідування вбивства в Росії опозиційного політика Бориса Нємцова. Про це йдеться в опублікованому 11 липня рішенні ЄСПЛ, ухваленому за позовом дочки політика Жанни Нємцової до російської влади.

Суд одноголосно ухвалив, що було порушення статті 2-ої Європейської конвенції про права людини, в якій йдеться про право на життя.

Суд у Страсбурзі ухвалив, що слідство в Росії не намагалося з’ясувати належним чином, хто міг організувати і замовити вбивство Бориса Нємцова. Також, на думку суду, не було досліджено припущення про можливий політичний мотив вбивства і можливу причетність до злочину певних державних посадових осіб.

ЄСПЛ вирішив, що російська влада повинна виплатити Жанні Нємцовій 20 тисяч євро як компенсацію моральної шкоди.

За словами правозахисника Вадима Прохорова, який протягом кількох років був адвокатом Бориса Нємцова, а зараз разом із Ольгою Михайловою представляє інтереси Жанни Нємцової в ЄСПЛ, рішення суду за позовом про розслідування в Росії вбивства опозиційного політика «має фундаментальний характер» і «абсолютно символічне значення». «Це справді свідчення того, що Європейський суд сприйняв аргументи сторони захисту», – наголосив Прохоров у розмові з «Німецькою хвилею».

Бориса Нємцова застрелили пізно ввечері 27 лютого 2015 року за сотню метрів від Кремля.

Суд визнав винними і засудив до тривалих термінів ув’язнення п’ятьох уродженців Чечні, серед яких були офіцери силових структур. Це Заур Дадаєв (безпосередній виконавець убивства), брати Анзор і Шадід Губашеви, Темірлан Ескерханов і Хамзат Бахаєв. Замовників вбивства досі не встановили.

Соратники і близькі Нємцова розкритикували розслідування, багато хто з них впевнений у причетності до вбивства керівництва Чечні чи Росії.

У березні 2022 року, незабаром після повномасштабного вторгнення в Україну, Росію виключили з Ради Європи. 16 вересня вона офіційно перестала бути країною-учасницею Європейської конвенції з прав людини. Російська влада ухвалила закон про невиконання рішень ЄСПЛ.