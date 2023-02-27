8 років від дня загибелі Нємцова. У Росії проходять акції його пам’яті на тлі посиленої присутності поліції

У російських містах відбуваються акції пам’яті загиблого опозиціонера Бориса Нємцова, який виступав проти режиму президента РФ Володимира Путіна і проти війни з Україною.

Акції відбулися біля різних меморіалів у Москві, Казані, Новосибірську, Єкатеринбурзі, Пермі й Барнаулі на тлі посиленої присутності поліції.

Зокрема, в Москві люди поклали квіти на Великому Москворецькому мосту, що в декількох хвилинах ходьби від Кремля, де був застрелений Нємцов. Поліція зупинила кількох перехожих, але нікого не затримали.

Бориса Нємцова застрелили пізно ввечері 27 лютого 2015 року за сотню метрів від Кремля.

Суд визнав винними і засудив до тривалих термінів ув’язнення п’ятьох уродженців Чечні, серед яких були офіцери силових структур. Це Заур Дадаєв (безпосередній виконавець убивства), брати Анзор і Шадід Губашеви, Темірлан Ескерханов і Хамзат Бахаєв. Замовників вбивства досі не встановили.

Соратники та близькі Нємцова розкритикували розслідування, багато хто з них впевнений у причетності до вбивства керівництва Чечні чи Росії.