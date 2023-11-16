ЄСПЛ не знайшов порушення прав російськомовних у приватних школах Латвії

Європейський суд із прав людини визнав таким, що не дискримінує права російськомовної меншини Латвії, збільшення частки викладання в приватних школах країни латиською мовою.

16 листопада ЄСПЛ ухвалив рішення за позовом «Джибуті та інші проти Латвії». Один із авторів цього звернення до суду у Страсбурзі – юрист Тенгіз Джибуті.

Заяву до суду 2020 року подали пʼять громадян Латвії, які народилися з 1970 до 2010 року. Це батьки та діти, які ідентифікують себе російськомовною меншістю і вважають несправедливим запроваджене у 2018 році різке збільшення частки латиської та звуження частки російської мови в процесі навчання у приватних школах, зазначає Delfi.Латвія.

У своєму позові заявники посилалися на порушення трьох статей Європейської конвенції з прав людини – про право на повагу до приватного та сімейного життя, про право на освіту та про заборону дискримінації. У результаті ЄСПЛ одноголосно ухвалив, що порушень не було.

Суд також нагадав про схоже рішення, ухвалене у вересні 2023 року у справі «Валіулліна та інші проти Латвії». Воно стосувалося змін до законодавства у 2018 році щодо державних шкіл.

У березні 2018 року в Латвії ухвалили поправки до закону про освіту та закону про загальну освіту. Відповідно до цих положень, частка дисциплін, що викладаються в державних та приватних школах латиською мовою, збільшилася, з певними винятками, передбаченими для шкіл, де мовою навчання є інша мова Європейського союзу або інша мова відповідно до міжнародних угод.

Метою реформи влада назвала збільшення використання латиської мови у суспільстві, зміцнення її позицій та розширення можливостей для інтеграції в суспільство.