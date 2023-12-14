Буданова оголосили в розшук у РФ

МВС Росії оголосило у розшук керівника Головного управління розвідки Міноборони України генерал-лейтенанта Кирила Буданова, повідомляють у четвер російські інформагенції з посиланням на відомство. Уточнень, за якою статтею його розшукує російське МВС, немає.

Суд у Москві навесні заочно заарештував Кирила Буданова. Тоді його звинуватили у створенні терористичного співтовариства та зберіганні зброї і вибухівки. Про який саме теракт мова – невідомо. Російські ЗМІ припускали, що йдеться про вибух на Керченському мосту.

Раніше ФСБ звинувачувала розвідку України в організації вибуху. Голову ГУР також оголосили у міжнародний розшук.

У жовтні Слідчий комітет Росії заочно звинуватив Будвнова, командувача Повітряних сил ЗСУ Миколу Олещука, командувача Військово-морських сил ЗСУ Олексія Неїжпапу та командиру 383-го окремого полку дистанційно керованих літальних апаратів ВПС України Сергія Бурденюка у «терактах» на російській території .

Наприкінці листопада стало відомо, що дружину Кирила Буданова Маріанну отруїли важкими металами, які не використовуються у військовій справі та побуті.

На життя голови ГУР Кирила Буданова з 2014 року робили замах не менше десяти разів. Один із замахів стався під час повномасштабного вторгнення РФ в Україну, коли по будівлі ГУР у Києві було завдано ракетного удару.

Влітку 2022 року Служба безпеки України заявила про затримання двох членів диверсійно-розвідувальної групи ГРУ Росії, які планували вбити міністра оборони України Олексія Резнікова, керівника ГУР Кирила Буданова та українського активіста.