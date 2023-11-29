ГУР проводить розслідування щодо отруєння дружини Буданова

Головне управління розвідки Міністерства оборони України проводить внутрішнє розслідування за фактом отруєння співробітників розвідки і дружини очільника ГУР Кирила Буданова – Маріанни, повідомив представник ГУР Андрій Юсов у коментарі виданню «Українська правда».

«Відповідно до статті 47, частин 3 і 4 статті 24 Закону України «Про розвідку», статті 5 закону України «Про контррозвідувальну діяльність», статей 5 і 6 закону України «Про оперативно-розшукову діяльність», вказані інциденти розслідує підрозділ власної безпеки ГУР МО України», – сказав Юсов.

За його словами, на цьому етапі, оскільки йдеться про ймовірну спецоперацію, спрямовану проти співробітників розвідки чи членів їхніх родин, розслідуванням займається підрозділ власної безпеки ГУР.

Після вивчення всіх обставин події буде ухвалюватися рішення про залучення інших правоохоронних органів, передачу матеріалів до відповідних органів досудового або судового розслідування.

Напередодні про те, що в дружини начальника Головного управління розвідки Міноборони України Кирила Буданова Маріанни діагностували отруєння важкими металами, спочатку, з посиланням на джерела, повідомили українські медіа, а згодом у коментарі Радіо Свобода це підтвердив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов.

«Маріанна Олександрівна Буданова справді була отруєна важкими металами. Зараз вона проходить курс лікування, який вже завершується», – сказав Юсов. Більше інформації в ГУР обіцяли оприлюднити згодом.

Колишній голова Служби зовнішньої розвідки України Валерій Кондратюк у коментарі Радіо Свобода розповів, що, за інформацією, яку він отримав від своїх ексколег у ГУР, окрім Маріанни Буданової, симптоми отруєння дійсно мали декілька співробітників ГУР. Сам факт отруєння «не підлягає сумніву», стверджує Кондратюк. За його інформацією, серед важких металів, що були виявлені в організмі отруєних, був, зокрема, миш’як.

Водночас Кондратюк не зміг відповісти на запитання про те, чи дійсно дружину голови ГУР і співробітників розвідки могли отруїти «через їжу».

Кондратюк також припустив, що дружину Буданова і співробітників ГУР могли отруїти російські спецслужби. Ця версія офіційно не підтверджена. Але колишній очільник ГУР переконаний, що подібне «полювання» на Буданова і його оточення триватиме й надалі.