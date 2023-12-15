Журналісти підтвердили загибель майже 39,5 тисяч російських військових в Україні

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну загинули щонайменше 39 424 російські військовослужбовці – про це йдеться в черговому зведенні Російської служби Бі-Бі-Сі і видання «Медіазона». Журналісти наголошують, що це лише ті загиблі, чиї імена й місця поховання вдалося встановити за відкритими джерелами, а реальна цифра російських втрат може бути набагато вищою.

Від моменту минулого зведення, 1 грудня, до списку загиблих додалося 1163 імені. Зростання втрат обумовлено насамперед інтенсивними боями, що продовжуються, в районі Авдіївки недалеко від Донецька. Серед нових убитих – троє офіцерів у званні від підполковника і вище. Всі вони були пов’язані з авіацією, але загинули на землі під час обстрілів або вибухів мін.

Найбільше повідомлень про загибель військових приходить у Свердловську і Челябінську області Росії, а також у Башкирію і Бурятію. Велика кількість повідомлень про загиблих із Краснодарського краю і Московської області серед іншого пояснюється тим, що там волонтери обходять цвинтарі й фотографують поховання військових – тобто про більшу кількість втрат стає відомо публічно.

Число загиблих мобілізованих за весь час повномасштабної війни складає 4787 осіб. 4338 загиблих – добровольці, 7247 – в’язні, завербовані на фронт із колоній.

Російська служба Бі-Бі-Сі й «Медіазона» ведуть підрахунок числа загиблих військових РФ від початку повномасштабного російського вторгнення. Вони використовують лише відкриті дані: офіційні документи, повідомлення чиновників і ЗМІ, публікації близьких родичів і дані з цвинтарів. Журналісти попереджають, що ці дані – не повні.

Україна і Росія майже не дають інформації про свої втрати у війні. Москва офіційно востаннє називала кількість убитих у вересні минулого року, Київ цього не робив, заявляючи, що дані будуть розкриті після війни.

27 листопада розвідка Британії повідомила, що за останні шість тижнів, ймовірно,спостерігався один із найвищих показників втрат серед особового складу у армії РФ за всю війну в Україні. Тяжкі втрати, за даними британської сторони, багато в чому були спричинені наступом Росії на Авдіївку. Раніше періодом з найвищою смертністю для Росії був березень 2023 року у розпал російського наступу на Бахмут. Протягом листопада 2023 року втрати армії РФ, за даними українського Генштабу, становили в середньому 931 особу на день.

У Білому домі 12 грудня заявили, що російські військові продовжують зазнавати великих втрат у війні, попри це, вони мають намір продовжувати наступальні операції. Як свідчать розвіддані США, оприлюднені 12 грудня, від моменту початку наступу в жовтні російські військові втратили понад 13 тисяч військових уздовж лінії Авдіївка-Новопавлівка і понад 220 бойових машин, що еквівалентно шістьом маневреним батальйонам лише у техніці.

Водночас агентство Reuters із посиланням на джерело, знайоме з розвідданими, 12 грудня повідомило, що, згідно з розсекреченим звітом розвідки США, повномасштабна війна проти Україні коштувала Росії 315 тисяч убитих і поранених військових, або майже 90 відсотків особового складу, який вона мала на момент початку вторгнення.

За повідомленням, втрати Москви в особовому складі й бронетехніці відкинули модернізацію російського війська на 18 років назад.

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