На фронті було 80 бойових зіткнень – Генштаб

Протягом минулої доби на фронті відбулося 80 бойових зіткнень, повідомив у ранковому зведенні Генеральний штаб Збройних сил України.

«Загалом ворог завдав вісім ракетних і 60 авіаційних ударів, здійснив 69 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах», – йдеться повідомленні.

У Генштабі додали, що українські військові відбили атаки загарбників на сімох напрямках: Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Мар’їнському, Запорізькому, Херсонському, найбільше на Авдіївському – 29.

«На Херсонському напрямку українські захисники продовжують заходи із розширення плацдарму. Незважаючи на значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Так, протягом минулої доби противник здійснив 14 безуспішних штурмових дій, отримав гідну відсіч і відступив», – йдеться в повідомленні.

Раніше в своєму новому звіті аналітики Інституту вивчення війни проаналізували заяви Росії про ймовірне захоплення Мар’їнки в Донецькій області.

В Інституті вивчення війни зауважили, що геолоковані кадри, опубліковані 25 грудня, показують, що російські війська просунулися в північних районах Мар’їнки. ISW вважає, що російські війська, «ймовірно, контролюють більшу частину, якщо не всю Мар’їнку», незважаючи на відсутність візуального підтвердження повного захоплення Мар’їнки Росією станом на 26 грудня.

Водночас аналітики наголосили, що ймовірне захоплення РФ Мар’їнки є «обмеженим тактичним здобутком» і не прогнозує якого значного оперативного прогресу, «якщо тільки російські сили значно не покращили свою здатність виконувати швидкі механізовані рухи вперед, чого вони не демонструють».

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив 26 грудня, що українські війська ще перебувають у північній частині Мар’їнки, але «цього населеного пункту вже не існує».