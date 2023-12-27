Війська РФ вночі запустили по Україні 46 дронів, 32 із них збили – Повітряні сили

Російські війська у ніч на 27 грудня вкотре атакували Україну ударними безпілотниками типу Shahed із двох напрямків: Балаклава в окупованому Криму, Приморсько-Ахтарськ – Краснодарський край (РФ). Загалом зафіксовані пуски 46 Shahed-136/131, які атакували хвилями у різний час, у період з 19:00 26 грудня по 03:50 27 грудня, повідомили в Повітряних силах Збройних сил України.

«До відбиття повітряного нападу залучено тактичну авіацію, зенітні ракетні підрозділи і мобільні вогневі групи Повітряних сил і Сил оборони України. Знищено 32 ворожі ударні БпЛА противника», – йдеться в повідомленні.

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За даними Повітряних сил, більшість безпілотників, які не вдалося збити, атакували прифронтові території, зокрема Херсонщину, і ще кілька БпЛА упали без наслідків.

Протиповітряна оборона працювала у Миколаївській, Одеській, Херсонській, Дніпропетровській, Вінницькій, Запорізькій, Хмельницькій і Кіровоградській областях, уточнили військові.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони. Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.