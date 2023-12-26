Російська армія поцілила у вокзал Херсона, Зеленський повідомив про удар по евакуаційному поїзду

Російський обстріл Херсона прийшовся по залізничному вокзалу – про це заявив президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 26 грудня.

За його словами, про це він дізнався з доповіді, яку заслухав перед зверненням.

«Російський удар по залізничному вокзалу. Евакуаційний поїзд, всі служби зараз на місці, кількість убитих і постраждалих наразі встановлюється. На місці було багато цивільних», – заявив він.

Зеленський додав, що про наслідки удару повідомлять відповідні служби.

Читайте також: Прокудін: у Чорнобаївці через російський удар поранені четверо людей

«Укрзалізниця» також заявила, що внаслідок обстрілу Херсона пошкоджено вокзал і залізничний рухомий склад.

«Наразі відомо про декількох поранених працівників. Пасажири в укритті», – заявив перевізник.

Компанія додала, що чекає на стабілізацію ситуації біля вокзалу, щоб пересадити пасажирів у автобуси до Миколаєва, де готують резервні вагони.

«Ситуація контрольована, залізничники готові продовжувати рух», – заявила УЗ.

Голова Херсонщини Олександр Прокудін повідомив про обстріли регіону російською армією протягом дня 26 грудня. Відомо про трьох загиблих і кількох поранених.