Прокудін: у Чорнобаївці через російський удар поранені четверо людей

Голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін повідомив додаткові дані внаслідок російського обстрілу регіону.

«Двоє чоловіків, 43 та 47 років, на момент обстрілу знаходилися в автівці. Вони отримали поранення середнього ступеня тяжкості», – заявив він.

Також 39-річна місцева жителька потрапила під обстріл у власному житлі. За оцінкою медиків, вона в стані середньої тяжкості.

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Крім того, 57-річний житель села отримав важкі травми.

«Усі потерпілі знаходяться у лікарні. Медики надають їм допомогу», – додав Прокудін.

Він також оприлюднив відео, на якому чути вибухи від обстрілів Херсона російською армією.

Раніше голова області повідомив про загиблого та кількох поранених внаслідок обстрілів Херсонщини протягом дня 26 грудня.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони. Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.