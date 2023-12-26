Після збиття російських літаків на Херсонському напрямку війська РФ не застосовують КАБи – Гуменюк

Після збиття російських винищувачів на Херсонському напрямку війська РФ не застосовують керовані авіабомби, повідомила керівниця Об’єднаного координаційного пресцентру сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

«Робота по авіації в нашій зоні відповідальності була дуже важливою і показовою, бо пам’ятаємо, що ворог дуже потужно застосовував тактичну авіацію, використовуючи в напрямку лінії бойового зіткнення зі скиданням керованих авіабомб як по населених пунктах правого берега, так і пізніше по плацдарму лівого берега. Загалом можемо сказати, що нараховано понад 330 керованих авіабомб тільки в грудні, які були скинуті з літаків тактичної авіації», – сказала Гуменюк під час брифінгу.



За її словами, після 22 грудня, коли на Херсонському напрямку було знищено російські літаки, «ворог серйозно замислився про те, що робити і як протидіяти».

«З 22 грудня ми не фіксуємо жодного пуску керованих авіабомб у нашій зоні відповідальності. Не тільки на суходолі, а й в акваторії Чорного моря», – додала вона.

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Повітряні сили Збройних сил України 22 грудня повідомили, що опівдні на південному напрямку було знищено три російські винищувачі-бомбардувальники Су-34.

«Це носії КАБів, Х-59. Ті, які обстрілювали Херсонщину», – повідомила пресслужба командування Повітряних сил.

Російська сторона офіційно про технічні втрати не повідомляла, але російські провоєнні телеграм-канали збиття літаків підтверджують.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони. Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.





