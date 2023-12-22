«Блискуче спланована операція»: Ігнат щодо знищення трьох російських Су-34

Українські військові знищили три російські винищувачі-бомбардувальники Су-34, ці літаки «давно не з’являлися у статистиці втрат РФ», зазначив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

«Блискуче в черговий раз спланована операція по знищенню ворога на підступах до нашої держави... Цього разу відразу три літаки на південному напрямку, такого давно не було. Су-34 давно не потрапляв у нашу з вами позитивну статистику», – сказав Ігнат.

За даними Ігната, Росія має десятки таких літаків, вона їх продовжує виготовляти, «це одні з найновіших бортів на озброєнні армії РФ, саме з них окупанти завдають удари авіаційними бомбами та ракетами».

«Я думаю, що не менше 50 млн доларів така машина може коштувати. Це найнижча ціна, винищувачі – це авіаційні комплекси, надзвичайно технологічна річ», – додав речник.

Раніше, 22 грудня, Повітряні сили Збройних сил України повідомили, що опівдні на південному напрямку було знищено три російські винищувача-бомбардувальника Су-34.

«Це носії КАБів, Х-59. Ті, які обстрілювали Херсонщину», – повідомила пресслужба командування Повітряних сил.

Російська сторона про технічні втрати не повідомляє.

Генштаб ЗСУ стверджує, що з початку вторгнення РФ у небі України було знищено 324 російських літаки і стільки ж гелікоптерів.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони. Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.