На Київщині через нічний удар РФ пошкоджені три будинки – ОВА

У Київській області внаслідок нічного російського удару пошкоджені три приватні будинки, влучань в обʼєкти критичної інфраструктури немає, повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко.

«Ніч, що минула, знову була неспокійною. Ворог завдав масованої атаки по області. Повітряна тривога тривала майже 2,5 години. Ворог атакував Київщину БпЛА. Активно працювали сили ППО по ворожих цілях… В одному з районів області внаслідок падіння уламків пошкоджені три приватні будинки. В одному з недобудованих будинків сталася пожежа, яку оперативно ліквідували», – йдеться в повідомленні Київської ОВА у телеграмі.

Як заявив Кравченко, за попередньою інформацією, постраждалі відсутні.

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У ніч на 22 грудня російські війська вкотре атакували Україну, застосувавши при цьому 28 безпілотників типу Shahed-136/131, повідомив у ранковому зведенні Генеральний штаб ЗСУ. За повідомленням, сили протиповітряної оборони збили 24 ударні БпЛА.

У Повітряних силах ЗСУ уточнили, що російські війська вночі атакували Україну з районів Курська, Приморсько-Ахтарська в Росії і Чауди в окупованому Криму.

«До відбиття повітряного нападу залучено авіацію, зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України. В результаті бойової роботи збито 24 «шахеди» у межах Київської, Одеської, Миколаївської, Херсонської, Житомирської, Рівненської і Хмельницької областей», – йдеться в повідомленні.

Раніше влада Києва повідомила про влучання уламків збитих дронів в Соломʼянському, Голосіївському і Дарницькому районах, дві людини постраждали.

Російські військові регулярно обстрілюють українські міста і села, розташовані в межах досяжності їхньої артилерії, ракетних систем залпового вогню, ракет і дронів. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.