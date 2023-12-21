Число постраждалих через влучання уламків дрона в багатоповерхівку в Києві зросло – Кличко

Кількість постраждалих внаслідок падіння уламків збитого дрона на багатоповерхівку у Соломʼянському районі Києва зросла до двох, повідомив мер Києва Віталій Кличко.



«Ще одному постраждалому мешканцю будинку в Соломʼянському районі медики надали допомогу на місці. До цього, нагадаю, одного чоловіка госпіталізували», – написав він у телеграмі.



Керівник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко повідомив, що загорання в багатоповерхівці вже ліквідували.

«Загоряння у багатоповерховому житловому будинку в Соломʼянському районі ліквідовано. Попередньо, є руйнація між 24 і 25 поверхами. По медичну допомогу звернулася 1 особа», – написав він у телеграмі.

За його даними, у Голосіївському районі також було потрапляння уламка в багатоповерхівку – потерпілих немає, у Дарницькому районі уламки влучили в приватний житловий будинок. Інформація про потерпілих та руйнування встановлюється.

Повітряну тривогу у Києві оголосили о 23:05 у звʼязку із загрозою застосування БПЛА. Згодом місцева влада повідомила про роботу ППО в місті.

Уламки дронів у Солом’янському районі Києва влучили в житловий будинок. У КМВА повідомили, що на верхніх поверхах будинку спостерігається відкрите полум’я.

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Російські військові регулярно обстрілюють українські міста і села, розташовані в межах досяжності їхньої артилерії, ракетних систем залпового вогню, ракет і дронів. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.