КМВА: у Києві працює ППО

У Києві працює протиповітряна оборона, повідомила Київська міська військова адміністрація.

Раніше у соцмережах писали про звуки вибухів в Києві.

Повітряну тривогу у столиці України оголосили о 23:05.



Крім того, Повітряні сили ЗСУ також повідомили про роботу ППО на Київщині.



«Триває атака ворожих ударних БпЛА. Вінниччина – курсом на Хмельниччину. Одещина – в північному напрямку. Миколаївщина – Кіровоградщина – курсом на північний захід. Київщина – працює ППО», – йдеться у повідомленні.

Перед цим Повітряні сили ЗСУ повідомили про рух груп російських ударних БПЛА з півночі та півдня.

За даними українських військових, вночі 21 грудня російські війська вчергове атакували Україну, застосувавши 35 БПЛА типу Shahed-136/131 із трьох напрямків: Чауда – окупований Крим, Приморсько-Ахтарськ, Курськ – РФ. Сили ППО знищили 34 ударні БПЛА.

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Російські військові регулярно обстрілюють українські міста і села, розташовані в межах досяжності їхньої артилерії, ракетних систем залпового вогню, ракет і дронів. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.