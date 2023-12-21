У ЗСУ кажуть, що вночі армія РФ запустила по Україні 35 «шахедів», 34 збили сили ППО

Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що вночі російські війська вчергове атакували Україну, застосувавши 35 БПЛА типу Shahed-136/131.

«Силами та засобами протиповітряної оборони 34 ударні БПЛА було знищено», – йдеться в повідомленні.

У Повітряних силах ЗСУ уточнюють, що атакували сили РФ із трьох напрямків: Чауда – окупований Крим, Приморсько-Ахтарськ, Курськ – РФ.

Атаки проводились хвилями у різний час, в період з 20:00 20 грудня по 03:30 21 грудня.

«Протиповітряна оборона працювала у Київській, Дніпропетровській, Вінницькій, Черкаської, Херсонської, Запорізькій, Миколаївській, Хмельницькій, Сумській, Полтавській, Чернігівській та Кіровоградській областях», – повідомили у Повітряних силах.

За даними Генштабу ЗСУ, минулої доби армія РФ завдала 5 ракетних та 68 авіаційних ударів, здійснивши 88 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях ЗСУ та населених пунктах.

Російські військові регулярно обстрілюють українські міста і села, розташовані в межах досяжності їхньої артилерії, ракетних систем залпового вогню, ракет і дронів. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.