Атака дронами: Повітряні сили ЗСУ повідомили про рух груп БПЛА з півночі та півдня

Повітряні сили ЗСУ повідомили про рух груп російських ударних БПЛА з півночі та півдня.



«Триває атака ворожих ударних БпЛА! Із півдня: Миколаївщина – Кіровоградщина – на північний захід; Миколаївщина – Одещина; Акваторія Чорного Моря – курсом на Коблеве/Очаків. Із півночі: Сумщина – Чернігівщина – на південний захід (Ніжин/Прилуки)», – йдеться у повідомленні.

Повітряна тривога нині оголошена в Одеській, Херсонській, Миколаївській, Кіровоградській, Черкаській, Вінницькій, Сумській, Чернігівській, Полтавській та Луганській областях.

За даними українських військових, вночі 21 російські війська вчергове атакували Україну, застосувавши 35 БПЛА типу Shahed-136/131 із трьох напрямків: Чауда – окупований Крим, Приморсько-Ахтарськ, Курськ – РФ. Сили ППО знищили 34 ударні БПЛА.

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Російські військові регулярно обстрілюють українські міста і села, розташовані в межах досяжності їхньої артилерії, ракетних систем залпового вогню, ракет і дронів. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.