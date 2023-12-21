Росія за час вторгнення випустила по Україні 7400 ракет, 3700 безпілотників – Ігнат

Росія за час свого 22-місячного повномасштабного вторгнення запустила близько 7400 ракет і 3700 ударних безпілотних літальних апаратів Shahed по цілях в Україні, заявив в ефірі телемарафону речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

За його словами, українська протиповітряна оборона змогла збити близько 1600 ракет і 2900 безпілотників.

Ігнат зауважив, що нижча кількість збитих ракет пояснюється, зокрема, використанням РФ балістичних ракет, які набагато важче вразити.

«Перед нами стоїть величезний агресор, і ми даємо відсіч», – сказав Ігнат, висловивши сподівання на отримання більшої кількості зброї, зокрема систем ППО.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, РСЗВ – атакують українські регіони. Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.

В ООН станом на 21 листопада підтвердили щонайменше 10 тисяч випадків загибелі цивільних людей, понад 560 з яких становили діти, а також більше ніж 18 500 випадків поранення цивільних від початку повномасштабного вторгнення Росії.