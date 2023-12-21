Атака дронами: уламки влучили в житловий будинок у Києві

Уламки дронів, якими атакує РФ, у Солом’янському районі Києва, ймовірно, влучили в житловий будинок, повідомив керівник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.



«Внаслідок роботи ППО по збитих ворожих цілей в Солом’янському районі, ймовірно, уламки влучили в житловий будинок. Інформація уточнюється. Екстрені служби слідують на місце події», – написав він у телеграмі.

У КМВА додали, що на верхніх поверхах будинку спостерігається відкрите полум’я, на місці працює ДСНС.

Повітряну тривогу у Києві оголосили о 23:05 у звʼязку із загрозою застосування БПЛА. Згодом місцева влада повідомила про роботу ППО в місті.

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Російські військові регулярно обстрілюють українські міста і села, розташовані в межах досяжності їхньої артилерії, ракетних систем залпового вогню, ракет і дронів. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.