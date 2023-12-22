КМВА про нічний удар по Києву: третя атака за шість днів

Російські війська втретє за шість днів атакували Київ дронами Shahed, цілячись по міській інфраструктурі й житлових будинках, заявив, коментуючи нічний удар, голова Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

«Третій поспіль повітряний удар дронами по столиці, і це за останні шість днів. Знову ті самі Shahed, і знову намагання вразити інфраструктуру міста і житлові будинки. Один із рашистських дронів наробив лиха в Соломʼянському районі Києва. Там, у багатоповерховому житловому будинку виникло загорання на верхніх поверхах, в трьох квартирах часткове руйнування стін та ще у трьох – вибиті вікна. За попередніми даними, двоє постраждалих із забоями мʼяких тканин і різаними ранами, один із них госпіталізований», – заявив Попко.

У КМВА нагадали, що в Дарницькому районі Києва внаслідок падіння уламків дрона виникла пожежа у двоповерховому приватному будинку. Постраждалих тут немає. Крім того, уламок впав і в Голосіївському районі, тут обійшлося без руйнувань і постраждалих.

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Пізно ввечері 21 грудня російські війська атакували дронами Київ. Місцева влада повідомила про влучання уламків збитих дронів в Соломʼянському, Голосіївському і Дарницькому районах. О 1:05 22 грудня в столиці оголосили відбій повітряної тривоги.

Російські військові регулярно обстрілюють українські міста і села, розташовані в межах досяжності їхньої артилерії, ракетних систем залпового вогню, ракет і дронів. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.