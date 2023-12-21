У ДСНС показали наслідки атаки дронами на Київ – фото

Державна служба з надзвичайних ситуацій оприлюднила фото наслідків російської атаки дронами на Київ.



«Соломʼянський район: внаслідок ворожого обстрілу виникло загоряння на 24 поверсі житлового будинку. Займання було ліквідовано до прибуття пожежно-рятувальних підрозділів. У трьох квартирах часткове руйнування стін на 24-26 поверхах та ще у трьох — вибиті вікна», – йдеться у повідомленні.

За попередніми даними, постраждали дві людини.





У Дарницькому районі внаслідок падіння уламків виникла пожежа у кімнаті на другому поверсі двоповерхового приватного недобудованого будинку. Пожежу ліквідували.



Крім того, як повідомляли раніше у КМВА, було потрапляння уламків дрона у багатоповерхівку в Голосіївському районі – потерпілих немає.

Пізно ввечері 21 грудня російські війська атакували дронами Київ. Місцева влада повідомила про влучання уламків збитих дронів в Соломʼянському, Голосіївському і Дарницькому районах. О 1:05 22 грудня в столиці оголосили відбій повітряної тривоги.

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Російські військові регулярно обстрілюють українські міста і села, розташовані в межах досяжності їхньої артилерії, ракетних систем залпового вогню, ракет і дронів. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.