Ранковий обстріл Херсона військами РФ – постраждала літня жінка

Через ранковий обстріл Херсона у п’ятницю поранень зазнала літня жінка, повідомив голова міської військової адміністрації Роман Мрочко.

«Внаслідок обстрілу центрального району Херсона з боку російських окупаційних військ поранення отримала жінка 85 років. У неї контузія і вибухова травма. Постраждалій надано медичну допомогу. Вона відмовилась від госпіталізації. На момент ворожої атаки жінка була у квартирі», – повідомив Мрочко.

За його словами, армія РФ обстріляла місто з тимчасово окупованого лівого берега.

Раніше Херсонська ОВА повідомила, що за минулу добу війська РФ 117 обстріляли регіон, одна людина загинула і двоє постраждали.

Російські війська щодня обстрілюють деокуповану частину Херсонщини, зокрема обласний центр. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.