На Донеччині і Херсонщині є загиблі та поранені за добу – влада про російські обстріли

Через російські обстріли за минулу добу на Херсонщині і Донеччині є жертви і поранені серед цивільних, повідомили у тамтешніх ОВА.

Так, згідно з повідомленням, троє жителів Донеччини загинули у Торецьку, ще дев’ять людей за добу зазнали поранень.

«Крім того, вдалося встановити інформацію щодо однієї особи, пораненої раніше, – в Авдіївці», – йдеться в повідомленні.

Також за минулу добу війська РФ 117 обстріляли Херсонщину, одна людина загинула і двоє постраждали. Деталі по інших регіонах уточнюються.

Російські війська щодня обстрілюють з різних видів озброєння регіони України. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.