«Жорстокість Росії є щоденною реальністю» – посол США про нічний удар по Україні

Посол США в Україні Бріджит Брінк, коментуючи черговий російський удар по Україні, заявила, що США будуть продовжувати підтримувати Україну.

«Минулої ночі по всій Україні були здійснені масовані атаки безпілотників – якраз на порозі Різдва. Замість дарування подарунків і святкових покупок українці мусять ночувати в бомбосховищах. Жорстокість Росії є щоденною реальністю, але США продовжуватимуть підтримувати Україну», – написала вона в соцмережі Х (колишній Twitter).

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У ніч на 22 грудня російські війська вкотре атакували Україну, застосувавши при цьому 28 безпілотників типу Shahed-136/131, повідомив у ранковому зведенні Генеральний штаб ЗСУ. За повідомленням, сили протиповітряної оборони збили 24 ударні БпЛА.

У Повітряних силах ЗСУ уточнили, що російські війська вночі атакували Україну з районів Курська, Приморсько-Ахтарська в Росії і Чауди в окупованому Криму.

«До відбиття повітряного нападу залучено авіацію, зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України. В результаті бойової роботи збито 24 «шахеди» у межах Київської, Одеської, Миколаївської, Херсонської, Житомирської, Рівненської і Хмельницької областей», – йдеться в повідомленні.

Раніше влада Києва повідомила про влучання уламків збитих дронів в Соломʼянському, Голосіївському і Дарницькому районах, дві людини постраждали.

Російські військові регулярно обстрілюють українські міста і села, розташовані в межах досяжності їхньої артилерії, ракетних систем залпового вогню, ракет і дронів. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.