Про відселення мешканців поки не йдеться – Поворозник про наслідки обстрілу житлового будинку в Києві

У Київській міській державній адміністрації сподіваються, що не доведеться відселяти мешканців житлового будинку, в якому в ніч на 22 грудня під час масованої атаки «Шахедами» були пошкоджені квартири. Про це в ефірі Радіо Свобода (проєкт Свобода.Ранок) повідомив перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник.

«Про відселення мова поки що не йде. Якраз ми сьогодні, думаю, до обіду зрозуміємо, яка ситуація безпосередньо з будинком. Якщо ви самі бачите, що практично там таких серйозних пошкоджень будинку немає. У будинку є світло, є тепло, є вода. Працюють ліфти. Тому що це все проведено в центральній частині будинку, тому вони виявилися непошкодженими. В мене є дуже великі сподівання в тому, що нам не потрібно буде нікого звідти відселяти і якомога швидше просто треба провести відновлювально-ремонтні роботи», – каже Поворозник.

Що саме спричинило пошкодження – дрон чи його уламки – мають з’ясувати фахівці, каже Поворозник.

«Різниці насправді в цьому немає. Дякувати Богу, що закінчилося таким чином, що практично відсутні постраждалі – двоє легкопоранених, яким надана допомога. Зараз фахівці більше детально розберуть ситуацію і з влучанням, і з тими наслідками, які приніс цей вибух», – сказав Поворозник.

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У ніч на 22 грудня російські війська вкотре атакували Україну, застосувавши при цьому 28 безпілотників типу Shahed-136/131, повідомив у ранковому зведенні Генеральний штаб ЗСУ. За повідомленням, сили протиповітряної оборони збили 24 ударні БпЛА.

У Повітряних силах ЗСУ уточнили, що російські війська вночі атакували Україну з районів Курська, Приморсько-Ахтарська в Росії і Чауди в окупованому Криму.

«До відбиття повітряного нападу залучено авіацію, зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України. В результаті бойової роботи збито 24 «шахеди» у межах Київської, Одеської, Миколаївської, Херсонської, Житомирської, Рівненської і Хмельницької областей», – йдеться в повідомленні.

Раніше влада Києва повідомила про влучання уламків збитих дронів в Соломʼянському, Голосіївському і Дарницькому районах, дві людини постраждали.

Російські військові регулярно обстрілюють українські міста і села, розташовані в межах досяжності їхньої артилерії, ракетних систем залпового вогню, ракет і дронів. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.